Эстония потребовала от России вдвое сократить дипломатический корпус в стране

МИД Эстонии вызвал посла РФ Владимира Липаева и вручил ему ноту, в которой сказано, что Россия должна сократить число сотрудников посольства в Таллине. Сейчас в посольстве РФ работает 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих. Их численность должны сократить до восьми дипломатов и 15 прикомандированных работников, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.

Он заявил, что это решение было принято «с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве». «Эстония считает принцип эквивалентности очень важным в отношениях с Россией. Учитывая, что сотрудники посольства России не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией в условиях агрессивной войны, мы видим, что нынешний размер российского представительства не оправдан»,— заявил министр на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил господин Рейнсалу, с начала военной операции на Украине Эстония свела двусторонние отношения с Россией к минимуму. Он напомнил, что весной Эстония закрыла российские консульские представительства в Нарве и Тарту, а также выслала трех сотрудников российского посольства. «Сегодняшний шаг коррелирует с общей низкой точкой в наших двусторонних отношениях»,— подчеркнул Урмас Рейнсалу.

18 марта Латвия, Литва и Эстония выслали в совокупности десять российских дипломатов. 5 апреля власти Эстонии выслали 14 российских дипломатов и закрыли консульство РФ в Нарве. 21 апреля Россия объявила о закрытии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге. 18 октября Эстония объявила Россию страной—спонсором терроризма.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер