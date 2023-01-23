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Коммерсантъ FM
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Эстония передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы

Эстония анонсировала крупнейшую поставку военной помощи Украине, в которую вошли все имеющиеся у страны 155-мм гаубицы, сообщила пресс-служба эстонского посольства на Украине в Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной в России компании Meta).

«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы»,— приводит пресс-служба слова посла Эстонии на Украине Каимо Кууска.

Как сообщили в посольстве, пакет вооружений включает десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 с боеприпасами и средства поддержки артиллерийских подразделений. По данным пресс-службы, общая стоимость пакета военной поддержки составляет €113 млн, что эквивалентно 1% ВВП Эстонии. Кроме того, посольство сообщило, что Эстония продолжит проводить базовую и специализированную подготовку солдат ВСУ.

По информации источников «Страна.ua», всего у Эстонии 24 гаубицы FH-70. Это пушки совместного англо-германско-итальянского производства, которые поставили на вооружение в 1976 году, сообщает издание.

Ранее Эстония поставила Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы и минометы. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас называла поставки вооружений на Украину «путем к миру». 20 января о поставке крупнейшего в своей истории пакета вооружений объявила Финляндия.

Что происходит на 334-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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