Глава комитета Госдумы по просвещению Казакова опровергла исключение из школьной программы «Архипелага ГУЛАГа»

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова прокомментировала заявления депутата Госдумы Дмитрия Вяткина об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». По ее словам, вопрос исключения этого или любого другого произведения из школьной программы не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Казакова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ольга Казакова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоял и не стоит»,— сказала Ольга Казакова, ее слова приводит пресс-служба «Единой России».

По ее словам, исключение из школьной программы каких-либо произведений или раздела — сложный вопрос. Госпожа Казакова отметила, что такие решения не принимаются на основе частного мнения. Она добавила, что исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы не выносилось на площадку «Единой России» и в профильном комитете Госдумы.

Накануне первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что из школьный литературы нужно убрать произведения, которые «не выдержали испытания временем». Среди таких произведений, по его мнению, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Господин Вяткин заявил, что Александр Солженицын «высосал из пальца многие факты» и «вымарал в грязи свою собственную родину».

Олеся Павленко