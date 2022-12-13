Книги расставили по рейтингу

«К себе нежно» стала самой продаваемой электронной книгой этого года по версии «ЛитРес». Это психологический бестселлер Ольги Примаченко о том, как ценить и беречь себя. На втором месте — роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», его продажи за 2022-й выросли в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По мнению культурного редактора «Афиша Daily» Егора Михайлова, такой выбор читателей точно отражает текущее состояние российского общества: «Первым делом я бы выделил Джорджа Оруэлла и книгу Фредрика Бакмана "Тревожные люди". Здесь ничего удивительного нет.

Если Оруэлла люди читают, чтобы найти какие-то параллели с современностью, увидеть негативные варианты развития реальности, то Бакмана — ровно по противоположной причине. Это скандинавский автор, который пишет по-хорошему душеспасительные книги, успокаивающие и примиряющие с весьма тревожной реальностью. Для 2022 года сложно найти более подходящее чтиво».

В десятку самых популярных книг сервиса «ЛитРес» вошли также три романа Сергея Лукьяненко и новинка от Виктора Пелевина KGBT+. Впрочем, назвать это полноценным трендом сложно, говорит книжный критик Константин Мильчин: «Кто-то хочет self-help — таковых 40%. Кто-то читает книги о тех, кому еще хуже, чем ему, их 40%. И 20% хотят, чтобы им в рот экскаватором кидали сахар. Все три категории можно легко понять.

В книжных магазинах говорили, что у них перестал расти нон-фикшн, противоположная же ситуация с художественной литературой. С другой стороны, за год до этого Оруэлл перешел в public domain, то есть его стало можно выпускать кому угодно, не платя никаких авторских отчислений его наследникам. Стоит отметить, что самым популярным автором оказался Борис Акунин. И мы прекрасно видим, что на народную любовь не влияют никакие ярлыки.

Мы знаем, что Стивен Кинг, по данным Российской книжной палаты, стал самым издаваемым автором в РФ по числу напечатанных экземпляров в первом полугодии.

Тут уже вопрос какой-то практики, насколько читатели Кинга привыкли читать его на бумаге, насколько любители Лукьяненко или Акунина готовы читать их в электронном виде. Какие-то остаточные вещи, связанные с привычками тех или иных читательских групп относительно формы потребления литературного продукта, не до конца, как мне кажется, изучены».

Среди классиков по количеству проданных в этом году книг также лидирует Джордж Оруэлл. На втором месте — Эрих Мария Ремарк, на третьем — Михаил Булгаков. Замыкают пятерку Федор Достоевский и Агата Кристи.

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Лилия Галявиева