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Коммерсантъ FM
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Нефть пребывает во временном избытке

МЭА ждет увеличения ее спроса и сокращения поставок из России

Предложение нефти будет превышать спрос в первом квартале, однако уже во втором рынок может вернуться к балансу, а во втором полугодии — уйти в дефицит, говорится в январском прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти. Основным фактором роста спроса может стать повышение деловой активности в Китае после снятия коронавирусных ограничений, со стороны же предложения главным фактором неопределенности остается ситуация с российской добычей: в декабре российский экспорт нефти и нефтепродуктов, по оценке агентства, сократился на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 7,8 млн б/с.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спрос на нефть в этом году вырастет на 1,9 млн б/с — до 101,7 млн б/с (это на 80 тыс. б/с больше, чем в прежнем прогнозе), причем половину этого прироста должно обеспечить увеличение потребления в Китае на фоне снятия коронавирусных ограничений, следует из январского прогноза МЭА. Напомним, смягчение ограничений стартовало в начале декабря, когда власти страны объявили об отказе от жестких локдаунов без выраженной необходимости, а с 8 января в стране был полностью отменен карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

Предложение же нефти в этом году может вырасти всего на 1 млн б/с, до 101,1 млн б/с, после скачка на 4,7 млн б/с в 2022 году. В МЭА ожидают, что добыча вне ОПЕК+ вырастет на 1,9 млн б/с, тогда как в странах—участницах сделки сократится на 870 тыс. б/с (в 2022 году блок нарастил добычу на 3,1 млн б/с). За исключением России, однако, ОПЕК+ может нарастить поставки на 460 тыс. б/с. В США добыча второй год подряд может оказаться на рекордных уровнях и вырасти на 1,6 млн б/с (до 12,5 млн б/с), что позволит стране опередить Саудовскую Аравию. Рост поставок также ожидается в Канаде, Бразилии, Норвегии и Гайане. В первом квартале предложение нефти будет превышать спрос, во втором рынок может достичь баланса, а вот во втором полугодии — столкнуться с выраженным дефицитом, ожидают в МЭА.

В декабре суммарная добыча нефти сократилась по сравнению с ноябрем на 860 тыс. б/с, предложение стран ОПЕК+ снизилось всего на 70 тыс. б/с, в том числе российская добыча — на 30 тыс. б/с, до 9,77 млн б/с. Суммарно с конденсатами уровень добычи составил 11,2 млн б/с — это на 190 тыс. б/с меньше, чем до начала военной операции РФ на Украине (в среднем по году прирост составил 210 тыс. б/с). В МЭА прогнозируют, что к концу первого квартала сокращение добычи по сравнению с февралем прошлого года достигнет 1,6 млн б/с, а средний по году уровень добычи составит 9,7 млн б/с.

В то же время российский экспорт нефти и нефтепродуктов в декабре сократился на 200 тыс. б/с, до 7,8 млн б/с (сырой нефти — сократился на 270 тыс. б/с, нефтепродуктов — вырос на 80 тыс. б/с), так как поставки в страны ЕС снизились на фоне вступления в силу эмбарго на ввоз российской нефти (с февраля оно коснется и ввоза нефтепродуктов). Год к году поставки в ЕС сократились на 400 тыс. б/с — до 3 млн б/с, доля РФ упала с 45% до 39%. В декабре 1,9 млн б/с приходилось на Китай, 1,6 млн — на Индию, 0,4 млн — на Турцию и 1,7 млн б/с — на неизвестные направления. Заметим, российская нефть пока поставляется по ценам ниже потолка ($60 за баррель), введенного странами G7: средняя цена Urals за месяц к 14 января составила $46,82, сообщал накануне Минфин РФ (в декабре она была выше — $50,47 за баррель, в среднем же по году — $76,09 за баррель).

По оценке МЭА, снижение цен на Urals привело к сокращению поступлений от экспорта нефти и нефтепродуктов на $3 млрд месяц к месяцу — до $12,6 млрд (минимум с февраля 2021 года), хотя экспорт нефтепродуктов достиг рекорда в 1,2 млн б/с, из которых 720 тыс. б/с предназначалось для Европы.

Татьяна Едовина

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