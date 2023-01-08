Бюджету грозит недолив

Объявленная Минфином 5 января средняя декабрьская цена нефти Urals всего $50,5 за баррель выглядит пугающе низкой для нового бюджета, рассчитанного исходя из $70,1 за баррель. Заметно ниже декабрьский двухлетний минимум и ценового потолка в $60, введенного в отношении российских поставок нефти. По сценариям Минфина, сохранение в 2023 году цены $50 при добыче 10 млн баррелей в сутки сократит ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть, на 2,1 трлн руб. Пока Минфин обещает воздержаться от нового повышения налогов в случае усугубления бюджетных проблем. Согласно же Bloomberg, вариантом их частичного решения могут стать разовое изъятие сверхприбыли у угольщиков и производителей удобрений, а также повышение бюджетной доли в дивидендах госкомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Средняя цена нефти российского сорта Urals по итогам 2022 года составила $76,09 за баррель, подсчитал Минфин. Несмотря на то что это несколько меньше $80, которые ведомство ожидало еще этой осенью, такой результат — лучший для бюджета и нефтяных компаний за последние восемь лет. В 2014 году баррель Urals стоил в среднем $97,6, следующие три года — почти вдвое меньше, в 2018-м цена вновь поднялась — до $70,1, затем был новый двухлетний спад, в 2021-м она составила $69 за баррель.

Такая итоговая цена нефти 2022 года в сочетании с сильно выросшими даже при падении объемов поставок «газовыми» налогами обеспечила заметный рост нефтегазовых поступлений.

По итогам 11 месяцев они были в значительном плюсе, составив 10,655 трлн руб., на 30% больше, чем в январе—ноябре 2021 года. Результатов 12 месяцев пока нет, но, по данным Казначейства, по состоянию на 29 декабря 2022 года все доходы федерального бюджета, включая ненефтегазовые, составляли 27,488 трлн руб., на 2,5 трлн руб. больше утвержденного законом уровня 25 трлн руб. Это, впрочем, не означает профицитности бюджета, ведь годовые расходы госказны в 2022 году выросли еще больше. Как сообщал 27 декабря 2022 года глава Минфина Антон Силуанов, «до 30 трлн руб. с лишним», так что в итоге бюджет будет закрыт с дефицитом в размере примерно 2% ВВП. С учетом мрачных весенних прогнозов такой итог выглядит вполне благополучным.

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Ситуация с бюджетом 2023 года пока выглядит несколько иначе. Он сверстан с таким же дефицитом — 2% ВВП и со среднегодовой ценой Urals $70,1 за баррель. Текущая же цена нефти заметно ниже. Сообщением от 5 января Минфин проинформировал, что в декабре баррель российской нефти стоил в среднем лишь $50,47.

Это является минимумом с декабря 2020 года. Месяцем ранее, в ноябре, цена нефти уже снижалась (тогда она составила $66,47), но сокращение не было таким резким.

Начало же 2022 года, напомним, для Urals складывалось по-другому — февральская цена $92,2 была максимумом с октября 2014 года. Затем в течение года преобладал тренд на ее снижение, поскольку из-за военной операции РФ на Украине продавать российскую нефть стало сложнее — делать это приходится с существенным дисконтом. В декабре после нескольких месяцев снижения он вырос до 38% от уровня цены сорта Brent, который в минувшем месяце стоил $81,27 за баррель. Рост дисконта связан с расширением санкций: с 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а ЕС, страны G7 и Австралия ввели потолок цен на такую нефть на уровне $60 за баррель. В ответ, напомним, Владимир Путин своим указом с 1 февраля 2023 года запретил российским нефтекомпаниям продавать нефть по контрактам, содержащим механизм фиксации ее предельной цены (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года).

Понятно, что при сохранении нынешних цен на Urals в применении потолка особого практического смысла нет.

Куда важнее бюджетные последствия в случае сохранения или ухудшения ценовой ситуации. В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы» Минфин привел сценарный анализ зависимости нефтегазовых доходов от цены нефти и объема ее добычи. Поясним, что по принятому закону о бюджете-2023 они ожидаются в размере 8,939 трлн руб. Из них 8 трлн руб. должны составить базовые нефтегазовые доходы, то есть необходимый правительству минимум, установленный по новому бюджетному (соответствует цене отсечения, поднятой с $45 до $62–63 за баррель).

Согласно сценариям Минфина, при цене $50 за баррель и объеме добычи 10 млн баррелей в сутки (б/с) нефтегазовые доходы составят 6,8 трлн руб., или на 2,1 трлн руб. меньше ожидаемых.

Согласно Росстату, в ноябре производство нефти составляло 9,8 млн б/с (по соглашению ОПЕК+ Россия могла добывать 10,5 млн б/с). В декабре вице-премьер Александр Новак оценивал падение добычи в начале 2023 года из-за ограничений в 500–700 тыс. б/с. Так что при тех же $50 за баррель и сокращении добычи до 9 млн б/с снижение нефтегазовых поступлений от плана составит уже 2,9 трлн руб.

Антон Силуанов в конце декабря признавал риски роста дефицита бюджета в 2023 году сверх запланированных 2% ВВП из-за потолка цен на нефть. По его словам, поступление валютной выручки будет зависеть от того, каким будет спрос на нефть и в какой мере российские экспортеры найдут новые рынки сбыта. Заложенные в бюджете источники замещения недополученных доходов известны — это ФНБ и займы. Впрочем, согласно агентству Bloomberg, в середине декабря правительство обсуждало уже новую мобилизацию доходов, включающую в том числе разовое изъятие доходов у угольщиков и производителей удобрений, а также более высокие дивиденды от госкомпаний. Отметим, что Минфин обещает в течение года не менять налоговых «правил игры», но ранее в ведомстве намекали на возможный рост нагрузки на сырьевые сектора с высоким уровнем прибыли.

Вадим Вислогузов