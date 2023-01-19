Бюджет наполнили НДПИ и НДС

Из пятерки основных источников доходной части федерального бюджета по итогам 2022 года упали только сборы «импортного» НДС, следует из обнародованных вчера данных Минфина. Налоги на прибыль и нефтегазовые экспортные пошлины в минувшем году выросли незначительно, а «внутренний» НДС и НДПИ показали существенный рост.

Общие предварительные итоги исполнения бюджета 2022 года были подведены на заседании правительства 10 января (см. “Ъ” от 11 января). Вчера Минфин уточнил, что доходы госказны составили 27,825 трлн руб., расходы — 31,131 трлн руб., дефицит — 3,306 трлн руб. Из всей суммы доходов 11,586 трлн руб. составили нефтегазовые (плюс 28% к 2021 году), а 16,239 трлн руб.— ненефтегазовые поступления (плюс всего 0,05%, с учетом 12-процентной инфляции они фактически упали).

Из приведенных Минфином цифр следует, что доля сборов от добычи и продажи нефти и газа в бюджете по итогам 2022 года составила около 42% — зависимость российской экономики от углеводородов вновь возросла. В 2020-м этот показатель был равен 28%, в 2021-м — 36%.

Главными российскими налогами остаются НДПИ и НДС (в сумме — 73% сборов). Налога на добычу в 2022 году поступило 10,644 трлн руб. На взлете цен на нефть и газ к показателю 2021 года прирост составил 49,7%. Второй налог как по темпам прироста, так и по сумме поступлений — «внутренний» НДС. Его поступило на 6,489 трлн руб.— на 18,4% больше, чем было в 2021-м. Причина роста — восстановление спроса и деловой активности во второй половине года. Третий по объему источник поступлений — НДС на ввозимые товары. На фоне падения импорта его сборы сократились на 18% и составили 3,063 трлн руб. Отметим, что и в сумме «внутренний» и «импортный» НДС (9,552 трлн руб.) все же не дотягивают до объема НДПИ. Сборы экспортной пошлины на нефть, газ и нефтепродукты составили в 2022 году 2,507 трлн руб. и в сравнении с 2021-м выросли на 12,7%. Отметим, что прямое сравнение сборов здесь (и в случае с НДПИ) не до конца корректно из-за налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которого происходит поэтапное повышение ставок НДПИ в обмен на снижение пошлин на вывозимую нефть. Пятерку основных налогов замыкает налог на прибыль, сборы которого выросли в 2022 году на 7,5% к 2021 году и составили 1,669 трлн руб.

Вадим Вислогузов