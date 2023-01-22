Главные новости за выходные 21–22 января

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон приехал на Украину. В СМИ и соцсетях появились кадры посещения господином Джонсоном Бучи и Бородянки в Киевской области, президент страны Владимир Зеленский позднее сообщил, что встретился с ним в Киеве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, если правительство Германии не согласует поставки ВСУ танков Leopard 2, Польша совместно с другими европейскими странами создаст «меньшую коалицию» для поддержки Украины. Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи союзников по организации помощи ВСУ на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что украинские войска пройдут обучение управлению немецкими танками Leopard 2 в Польше. О дискуссии вокруг Leopard

Ряд стран Евросоюза, в том числе Германия, обсуждают идею полной синхронизации санкций против Белоруссии и России, сообщило польское RMF FM со ссылкой на источники. Обсуждается введение полного эмбарго на вооружение и технику двойного назначения.

Президент России Владимир Путин планирует приехать в МГУ имени М.В. Ломоносова в Татьянин день, 25 января. В последний раз президент посещал МГУ в день российского студенчества в 2017 году.

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» и другие произведения, которые, по его мнению, «не выдержали испытания временем». Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос исключения этого или любого другого произведения из школьной программы не стоит.

В доме президента США Джо Байдена нашли еще шесть засекреченных документов. Как снижается рейтинг Джо Байдена на фоне новостей о неподобающем обращении с секретными бумагами

Бразилия и Аргентина в ближайшее время могут объявить о запуске работы по созданию совместной валюты. Об этом сообщила Financial Times (FT). По данным издания, официально о старте работ по созданию общей валюты объявят на следующей неделе во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину.

Лидер шведской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с публичным сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Анкара назвала это «открытым нарушением» меморандума о вступлении в НАТО. МИД Швеции заявил, что «исламофобские провокации ужасны», а премьер страны Ульф Кристерссон посчитал акцию «актом неуважения», который, однако, не нарушает закон.

В Крыму установили первые банкоматы Сбербанка. О работе банка на полуострове

Комитет Госдумы по финансовому рынку изучит поступающие обращения от банков по поводу запрета на передачу платежной информации в Telegram, который вступит в силу 1 марта. Об этом сообщил глава комитета Анатолий Аксаков. Подробнее о запрете интеграции Telegram с банками

В 2022 году в России произошло 13,5 тыс. пожаров, вызванных курением, в результате погибли порядка 2,5 тыс. человек. Такие данные приводит МЧС.

Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 5 млрд руб. Фильм стал самым кассовым в российском прокате.

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