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Коммерсантъ FM
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Польша сформирует коалицию для поддержки Украины в случае отказа Германии от поставок Leopard 2

Если правительство Германии не согласует поставки ВСУ танков Leopard 2, Польша совместно с другими европейскими странами создаст «меньшую коалицию» для поддержки Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, раскритиковавший неопределенную позицию Германии.

Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий

Фото: Lisi Niesner/Pool, Reuters

Матеуш Моравецкий

Фото: Lisi Niesner/Pool, Reuters

Польский премьер считает, что Германия саботирует действия других стран, вынуждая их тратить время на дискуссии. «Украина и Европа выиграют эту войну — с Германией или без нее… Польша создаст меньшую коалицию из стран, готовых пожертвовать часть своей современной техники, современные танки воюющей Украине»,— сказал политик в интервью агентству PAP.

Он не уточнил, какие страны могут войти в эту коалицию. Вопрос поставок Leopard на Украину премьер назвал «польскими и европейскими национальными интересами».

Необходимость согласования с Германией отправки Leopard ВСУ обусловлена исключительным правом ФРГ как страны—производителя вооружения. 20 января глава Минобороны Германии сообщил, что решение по поставкам танков еще не принято.

О дискуссии вокруг Leopard — в публикации «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Андрей Сапожников

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