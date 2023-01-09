Европа проявляет чувство танка

Ряд стран—членов НАТО и ЕС рассматривают возможность предоставления Украине боевых танков, о чем давно просит Киев. На данном этапе речь идет, прежде всего, о немецких Leopard 2, стоящих на вооружении самой Германии и еще нескольких европейских стран. В руководстве Североатлантического альянса объясняют наращивание поставок вооружений Украине желанием укрепить переговорные позиции Киева. В Киеве же сетуют, что ни одна из стран альянса не предоставила Украине достаточно помощи. А в Москве заверяют, что Россия в любом случае продолжит добиваться целей своей военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкий танк Leopard 2

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Немецкий танк Leopard 2

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

После того как стало известно, что США и Германия поставят Украине боевые машины пехоты (50 БМП Bradley и 40 БМП Marder), а Франция — легкие колесные танки (AMX-10 RC), в НАТО и ЕС активизировалась дискуссия о возможности передачи Киеву еще и тяжелых боевых танков западного образца. Украинские власти давно просят своих союзников о такой технике, однако те до недавнего времени исключали это.

О поставках американских M-1 Abrams речь по-прежнему не идет (в Пентагоне говорят, что они потребляют много топлива и сложны в эксплуатации; подробнее см. “Ъ” от 9 января).

Однако, судя по всему, у Киева появился шанс получить немецкие боевые танки Leopard 2.

Ранее украинские власти неоднократно говорили, что обретение этих машин является для них приоритетом. На вооружении бундесвера Leopard 2 стоят с 1979 года, однако с тех пор танк прошел несколько этапов модернизации и считается одним из самых мощных и эффективных в мире. Применялся Данией и Канадой в Афганистане, а также Турцией в Сирии.

В воскресенье вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ARD впервые не исключил возможности предоставления Украине такой техники. При этом он уточнил, что решение о поставках Leopard 2 будет приниматься в зависимости от развития ситуации и позиции союзников ФРГ. Чуть позже в пресс-службе кабинета министров ФРГ добавили, что на данный момент планов отправки Украине этих танков нет, но вместе с тем тоже дали понять, что в будущем это не исключено.

За поставку Украине тяжелых боевых танков выступили и вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (партия «Зеленые») и Вольфганг Кубики (партия СвДП). Обе партии входят в правящую в ФРГ коалицию.

В третьей состоящей в ней партии (СДПГ) в целом тоже поддерживают эту идею, но подчеркивают, что Берлин не должен действовать в одиночку, а тесно координировать свои решения с союзниками. В оппозиционной крайне правой партии «Альтернатива для Германии» выступают против этого.

Как бы то ни было, если такая коалиция будет сформирована, то помимо Германии в ней, вероятно, примет участие Польша, на вооружении которой стоят Leopard 2.

О том, что Варшава готова передать Киеву определенное количество своих танков, на днях сообщило издание The Wall Street Journal. В понедельник польские власти подтвердили эту информацию, однако уточнили, что Варшава будет действовать не одна, а только в коалиции с другими странами, на вооружении которых стоит Leopard 2, и подчеркнули, что количество передаваемой техники будет ограниченным. Ранее Польша передавала Украине только модернизированные танки советского образца.

Помимо Германии и Польши Leopard 2 есть в большом количестве у ряда других стран—членов НАТО и ЕС: Испании, Греции, Финляндии, Швеции.

В октябре посол Украины в Германии Андрей Мельник, покидая свой пост, заявил, что западные страны могли бы создать «европейский танковый альянс». По его мнению, это позволило бы передать Украине около 200 танков Leopard 2.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник в интервью шведской газете Svenska Dagbladet не исключил поставок Украине тяжелых боевых танков западного образца, но добавил, что ничего обещать не может. При этом он объяснил, почему в НАТО считают нужным продолжать наращивать поставки вооружений Украине. «Наиболее вероятно, что эта война завершится за столом переговоров. То, чего украинцы смогут достичь, зависит от соотношения сил на земле. Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием»,— заявил он.

В Киеве при этом сетуют, что нынешних поставок вооружений мало. «Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле»,— написал в понедельник в Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, «вооружение Украины для победы — это кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе».

Российские же власти предубеждают, что поставки Украине вооружений лишь затягивают конфликт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пенедельник отметил, что «и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки уже вкачали десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений». «Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут»,— подчеркнул он. И добавил: «Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания, но принципиально ничего решить не смогут. Сорвать процесс достижения целей специальной военной операции они неспособны».

Елена Черненко