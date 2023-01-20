Джо Байден пошел на снижение

Рейтинги президента США Джо Байдена после позитивного тренда в конце прошлого года опять начали падать. Причина — скандал с секретной документацией, которую, как подозревают следователи, глава Белого дома хранил неподобающим образом. Между тем ожидается, что уже в начале февраля господин Байден официально объявит о планах баллотироваться на второй срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters

Рейтинги Джо Байдена после позитивного ноябрьского тренда вновь устремились вниз и уже приблизились к минимальным значениям за все время президентского правления. Об этом стало известно по итогам опроса общественного мнения, проведенного Reuters / Ipsos. Согласно исследованию, сегодня лишь 40% американцев одобряют деятельность президента, что на 4 пункта ниже, чем две недели назад, и всего на 4 пункта больше самых низких показателей, которые фиксировались в мае и июне прошлого года.

Популярность американского лидера поползла вниз после начала скандала, связанного с обнаружением секретных документов в аналитическом центре в Вашингтоне, где иногда работал господин Байден (будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы), а также в двух его резиденциях в штате Делавэр.

Так, папка с секретной информацией была обнаружена при обыске в одном из гаражей президента. И в ходе общения с журналистами Джо Байден не нашел ничего лучшего, чем сказать, что он уверен: документы находились в сохранности, поскольку были заперты рядом с его автомобилем.

«Мой (Chevrolet.— “Ъ”) Сorvette стоит в запертом гараже. Он не то чтобы стоял на улице»,— попытался оправдаться президент, после чего вновь стал объектом шуток и мемов в интернете.

Впрочем, иногда президент демонстративно молчит. Как поясняли не раз в Белом доме, они ограничены в высказываниях, поскольку расследование идет полным ходом. Видимо, поэтому недавнее общение президента со СМИ по теме найденных документов газета The Washington Post не без сарказма назвала «исчерпывающим». Джо Байден выразил уверенность в том, что расследование, которое проводит специально назначенный спецпрокурор, завершится в его пользу. Кроме того, президент в очередной раз повторил, что «крайне серьезно относится к секретной информации».

Эти комментарии прозвучали через неделю после того, как генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил специальным прокурором Роберта Хура, высокопоставленного чиновника Минюста при администрации 45-го президента США Дональда Трампа. Теперь господин Хур будет расследовать все обстоятельства истории с секретными документами.

Как сообщил телеканал Fox News, скандалом уже заинтересовались и другие организации, в обязанности которых входит контроль за исполнением властями необходимых процедур и этических норм. Так, Protect the Public’s Trust (PPT) во вторник подала жалобу в Управление правительственной этики США. Контролеры расследуют вопрос оправданности присутствия на обысках советника Белого дома Ричарда Заубера. Он, по мнению директора PPT Майка Чемберлена, мог быть инсайдером Белого дома, что означает двойные стандарты. Напомним, когда в центре похожего скандала оказался Дональд Трамп, его адвокатам запретили присутствовать при обыске. «Американская общественность не потерпит двухуровневой системы правосудия, когда к инсайдерам с хорошими связями применяются более низкие стандарты»,— заявил Майк Чемберлен.

Происходящее с президентом не осталось незамеченным и республиканцами в нижней палате Конгресса: они, похоже, планируют расширить количество расследований в отношении Джо Байдена.

Как стало известно в среду, Комитет по надзору Палаты представителей отправил в аналитический центр, где были найдены секретные документы, запрос о предоставлении различных данных.

Так или иначе, по информации источников агентства Reuters, 80-летний Джо Байден, несмотря на происходящее вокруг него, все-таки будет баллотироваться на второй срок. Возможно, об этом будет объявлено уже в следующем месяце, после запланированного на 7 февраля обращения главы государства к Конгрессу. Reuters при этом, ссылаясь на данные социологов, отмечает: последние скандалы, вероятно, «не сильно изменили общественное мнение о президенте на фоне подготовки к ожидаемому переизбранию в 2024 году». Зато близкий к республиканцам телеканал Fox News, наоборот, называет историю с секретными документами чуть ли не самым громким президентским скандалом в истории США.

Между тем американский специалист по связям с общественностью, политолог Джон Вароли не исключает того, что произошедшее с компроматом против американского президента может быть результатом внутрипартийной борьбы.

В беседе с “Ъ” он заявил: не стоит сбрасывать со счетов вероятность того, что влиятельные демократические спонсоры «хотят отставки Джо Байдена».

Если скандал заставит американского президента отказаться от амбиций идти на второй срок, кандидатом, по мнению эксперта, может стать Камала Харрис, занимающая сейчас пост вице-президента. Также, по словам господина Вароли, в вашингтонских политических кругах сейчас «ходят разговоры о возвращении (экс-главы Госдепартамента, бывшего кандидата в президенты.— “Ъ”) Хиллари Клинтон или приходе к власти (бывшей первой леди.— “Ъ”) Мишель Обамы».

Екатерина Мур, Вашингтон