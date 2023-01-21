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Коммерсантъ FM
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Резников заявил о согласовании обучения солдат ВСУ в Польше управлению танками Leopard 2

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи союзников по организации помощи ВСУ на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что украинские войска пройдут обучение управлению немецкими танками Leopard 2 в Польше.

Алексей Резников

Алексей Резников

Фото: Yves Herman / Reuters

Алексей Резников

Фото: Yves Herman / Reuters

«Страны, у которых уже есть танки Leopard, могут начать тренировочные миссии для наших танкистов. Мы начнем с этого»,— сказал господин Резников украинскому отделению Voice of America («Голос Америки», признана в России СМИ —иностранным агентом) вчера, 20 января, после встречи на базе Рамштайн.

Председателем встречи был министр обороны США Ллойд Остин. На итоговой пресс-конференции он сказал, что правительство Германии еще не решило вопрос о поставках ВСУ танков Leopard 2. И при этом отметил, что «временное окно» для согласования данного решения будет открыто не слишком долго.

Как сказал господин Резников в комментарии по итогам встречи, он надеется, что власти Германии будут следить за процессом тренировки танкистов ВСУ, «проводить внутренние консультации и приходить к решению о поставке танков». Само обучение солдат управлению Leopard 2 он назвал прорывом.

Подробнее о том, почему союзникам пока не удалось договориться,— в материале «Танк или иначе».

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