RMF FM: ЕС может синхронизировать санкции против России и Белоруссии

Ряд стран Евросоюза, в том числе Германия, обсуждают идею полной синхронизации санкций против Белоруссии и России. Об этом сообщает польское RMF FM со ссылкой на источники. Еврокомиссия (ЕК), по данным радио, рассматривает также варианты отдельных секторальных санкций. Под запрет могут попасть поставки техники двойного назначения.

Обсуждается введение полного эмбарго на вооружение и технику двойного назначения, сообщает RMF FM. Также предлагается запретить экспорт из ЕС в Белоруссию электроники, бытовой техники и предметов роскоши, поскольку эта продукция может быть закуплена россиянами в обход санкций. Источники RMF FM в ЕК сообщают, что ограничительные меры непременно затронут белорусские банки, поскольку «россияне регулярно ездят в Минск, чтобы снять деньги в местных банкоматах».

В ответ на военную операцию на Украине Запад вводит санкции и в отношении Белоруссии. После начала спецоперации в ЕС заявили, что Минск помогает Москве. В марте в этой связи ЕС ввел санкции против белорусских военных, в том числе командующего войсками северо-западного оперативного командования Александра Науменко.

В конце 2022 года в Вашингтоне пригрозили Минску новыми санкциями в случае предоставления Москве дополнительной поддержки.

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Мария Федотова