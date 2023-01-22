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Коммерсантъ FM
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Борис Джонсон приехал в Бучу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину с необъявленным визитом. Ряд СМИ распространяют видеозаписи, на которых господин Джонсон предположительно находится в городе Буча в Киевской области. Украинское издание «Страна.ua» распространяет видео, на котором Борис Джонсон передвигается по Буче в сопровождении военных и журналистов. Экс-премьер также посетил Бородянку (входит в Бучанский район).

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Борис Джонсон в Бородянке

Борис Джонсон в Бородянке

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Борис Джонсон в Бородянке

Борис Джонсон в Бородянке

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Борис Джонсон в Бородянке

Борис Джонсон в Бородянке

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Борис Джонсон в Бородянке

Борис Джонсон в Бородянке

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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Борис Джонсон в Бородянке

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Борис Джонсон в Бородянке

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Борис Джонсон в Бородянке

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Борис Джонсон в Бородянке

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Борис Джонсон не объявлял заранее о своем визите на Украину, сейчас он не занимает каких-либо официальных должностей, но является членом Палаты общин. Как сообщают источники The Telegraph, ожидается, что господин Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 июля 2022 года Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он был одним из наиболее активных публичных политиков на Западе, поддерживающих Украину: в украинском городе Хуст в честь него назвали улицу.

Об уходе Бориса Джонсона с поста премьера — в материале «Ъ» «Борис Джонсон ушел по-украински».

Андрей Сапожников

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