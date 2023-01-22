Борис Джонсон приехал в Бучу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину с необъявленным визитом. Ряд СМИ распространяют видеозаписи, на которых господин Джонсон предположительно находится в городе Буча в Киевской области. Украинское издание «Страна.ua» распространяет видео, на котором Борис Джонсон передвигается по Буче в сопровождении военных и журналистов. Экс-премьер также посетил Бородянку (входит в Бучанский район).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Джонсон в Бородянке Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Борис Джонсон в Бородянке Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Борис Джонсон в Бородянке Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Борис Джонсон в Бородянке Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Следующая фотография 1 / 4 Борис Джонсон в Бородянке Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Борис Джонсон в Бородянке Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Борис Джонсон в Бородянке Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Борис Джонсон в Бородянке Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Борис Джонсон не объявлял заранее о своем визите на Украину, сейчас он не занимает каких-либо официальных должностей, но является членом Палаты общин. Как сообщают источники The Telegraph, ожидается, что господин Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 июля 2022 года Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он был одним из наиболее активных публичных политиков на Западе, поддерживающих Украину: в украинском городе Хуст в честь него назвали улицу.

Об уходе Бориса Джонсона с поста премьера — в материале «Ъ» «Борис Джонсон ушел по-украински».

Андрей Сапожников