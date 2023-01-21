Комитет Госдумы по финрынку изучит обращение банков по поводу запрета работы в Telegram

Комитет Госдумы по финансовому рынку изучит поступающие обращения от банков по поводу запрета на передачу платежной информации в Telegram, который вступит в силу 1 марта. При необходимости депутаты предложат поправки к закону, заявил «РИА Новости» глава комитета Анатолий Аксаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила «Ъ», что Telegram включен в список иностранных мессенджеров, в связи с чем с 1 марта в нем будет ограничена передача платежной информации для банков и чат-ботов для оплаты пожертвований и подписок.

Согласно принятым в прошлом году поправкам к закону «Об информации», сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, с 1 марта 2023 года будет запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

При этом некоторые российские кредитные организации запустили в мессенджере онлайн-банкинг. В частности, 19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка внутри своего чат-бота в Telegram: он позволяет проверять баланс и отправлять деньги через систему быстрых платежей. В ВТБ заявили «Ъ», что непосредственно через Telegram информация, являющаяся банковской тайной, не передается.

Подробнее — в материале «Telegram ограничат в деньгах».

Эрдни Кагалтынов