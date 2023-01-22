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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Швеции назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом неуважения

21 января перед турецким посольством в Стокгольме прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран. Действия манифестантов осудил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он заявил о недопустимости оправдания подобных действий свободой слова.

«Свобода слова является фундаментальной ценностью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сожжение священных для многих книг — акт глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло сегодня в Стокгольме»,— говорится в сообщении в Twitter-аккаунте премьер-министра Швеции.

Одним из организаторов вчерашней акции выступил Расмус Палудан, праворадикальный шведский политик. В МИД Турции Швецию обвинили в нарушении обязательств для вступления в НАТО, связав акцию с деятельностью Рабочей партии Курдистана. В Стамбуле прошли ответные акции протеста, в ходе которых демонстранты сожгли флаг Швеции у Генерального консульства страны.

Андрей Сапожников

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