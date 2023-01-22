Единоросс Вяткин хочет убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» и другие произведения

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин считает, что из школьный литературы нужно убрать произведения, которые «не выдержали испытания временем». Среди них он назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Политик обвинил писателя, который прошел Великую Отечественную войну, восемь лет провел в лагерях, был реабилитирован и выслан из СССР, в том, что тот «высосал из пальца многие факты» и «вымарал в грязи свою собственную Родину».

Господин Вяткин во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону напомнил о планах властей пересмотреть в 2023 году школьную программу по литературе. В частности, в нее, по мнению депутата, нужно добавить произведения советских авторов, в том числе «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева.

«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, "сплетни в виде версий", как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены»,— сказал господин Вяткин (цитата по ТАСС).

Депутат обратил внимание, что законодатели не будут «рубить с плеча». Власти будут опираться на мнение экспертов, родителей и педагогов. Сам он считает, что «Архипелаг ГУЛАГ» нужно исключить из программы. «Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще убрали, а я думаю недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину»,— добавил господин Вяткин.

Лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын опубликовал «Архипелаг ГУЛАГ» в 1970-х годах на Западе и в конце 1980-х в СССР. Произведение о репрессиях основано на личном опыте автора и рассказах заключенных.

Леонид Уварчев