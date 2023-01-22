МИД Швеции об акции с сожжением Корана: исламофобские провокации ужасны

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отреагировал на проведении у посольства Турции в Стокгольме акции с сожжением Корана. По его словам, хотя в стране есть широкая свобода выражения мнений, это не значит, что власти поддерживают все эти мнения. Сожжение Корана стало причиной ухудшения отношений Анкары и Стокгольма на фоне переговоров о ратификации Турцией соглашения о вступлении Швеции в НАТО.

«Исламофобские провокации ужасны. Швеция имеет широкую свободу выражения мнений, но это не означает, что правительство Швеции или я поддерживаем высказанные мнения»,— написал господин Билльстрём в Twitter.

Публичное сожжение Корана перед турецком посольством провел лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он критиковал НАТО, Турцию, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Анкара осудила проведение акции и назвала это «открытым нарушением» меморандума о вступлении в НАТО.

О проблемах с вступлением Швеции в НАТО — в материале «Ъ» «Расширение НАТО сужается».

Леонид Уварчев