В доме Байдена обнаружено еще шесть секретных документов

В доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) прошел обыск. Обнаружено еще шесть секретных документов.

Обыск Минюста длился почти 12 часов, сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр. Изъятые документы касаются работы господина Байдена сенатором и вице-президентом Также специалисты забрали написанные от руки записки, которые были сделаны во время работы вице-президентом, передает CNN.

При обыске присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, но не сам президент или его жена Джилл. Минюст просил юристов заранее не публиковать информацию об обыске.

В течение двух недель поступало уже несколько сообщений о найденных в доме в Уилмингтоне секретных документов. Бумаги в том числе были найдены в гараже. Кроме того, секретные документы также были обнаружены в аналитическом центре в Вашингтоне, в помещениях которого господин Байден когда-то работал.

Летом 2022 года секретные бумаги нашли в резиденции предыдущего президента США Дональда Трампа во Флориде. Господин Байден ранее называл подход своего предшественника безответственным и утверждал, что сам он к этому вопросу относится крайне серьезно.

Как расследование сказалось на рейтинге президента — в материале «Ъ» «Джо Байден пошел на снижение».

Леонид Уварчев