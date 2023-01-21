МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств для вступления в НАТО

МИД Турции предупредил Швецию, что разрешение на акцию по сожжению Корана в Стокгольме является нарушением обязательств по вступлению в НАТО. Согласно трехстороннему соглашению, подписанному в Мадриде, Швеция взяла на себя обязательства перед Турцией, чтобы получить поддержку при вступлении в альянс.

Разрешение на «пропагандистскую» акцию, связанную с Рабочей партией Курдистана (РПК, считается в Турции террористической), является «явным нарушением» трехстороннего соглашения, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

«Это — явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций»,— заявил представитель турецкого МИДа (цитата по «РИА Новости»). Тем временем глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем назвал исламофобские провокации отвратительными, его слова приводит Reuters.

«Это расистская акция, речь не идет о свободе выражения мнений»,— прокомментировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (цитата по APF). Акцию провел шведско-датский политик Расмус Палудан, который уже публично сжигал Коран.

Анкара из-за акций в Швеции отменила визит министра обороны этой страны. Одним из требований Турции по вступлению Швеции в НАТО является ограничение деятельности РПК. Для вступления в альянс Стокгольму необходима поддержка Анкары.

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Мария Федотова