В Крыму установили первые банкоматы Сбербанка

На Крымском полуострове начали работать первые банкоматы Сбербанка — в городах Севастополь, Симферополь, Ялта и селе Оползневое. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Адреса банкоматов:

Севастополь, площадь Нахимова, дом 1,

Симферополь, ул. Пушкина, дом 10,

Ялта, ул. Киевская, дом 6,

Оползневое, ул. Генерала Острякова, дом 9 (территория гостиницы «Мрия»).

В пресс-службе Сбербанка уточнили, что в Оползневом установлены обычные банкоматы. В остальных населенных пунктах банкоматы стоят в мобильных офисах.

Сбербанк сообщил о начале работы в Крыму 18 января. До этого кредитная организация не работала на полуострове из-за санкций США и Евросоюза после присоединения региона к России.

О работе Сбербанка на полуострове — в материале «Ъ» «Сберегательный Крым».

Дарья Эрозбек