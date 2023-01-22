Владимир Зеленский встретился с Борисом Джонсоном в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретились в Киеве. Незадолго до этого Борис Джонсон побывал в Буче и Бородянке Киевской области.

Владимир Зеленский выложил видео встречи с Борисом Джонсоном у себя в Telegram-канале. На нем бывший британский премьер приветствует украинского президента и членов его администрации. После этого господин Зеленский беседует с господином Джонсоном у себя в киевском офисе.

Борис Джонсон сейчас не занимает никаких официальных должностей в Великобритании. Он подал в отставку с поста премьер-министра 7 июля 2022 года. Свой визит на Украину он не анонсировал. Борис Джонсон был на Украине трижды после начала боевых действий в феврале. Последний его визит состоялся 24 августа 2022 года.

Подробнее о том, что происходит на 333-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина