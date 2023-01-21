МЧС: 2,5 тыс. россиян погибли в результате пожаров из-за курения в 2022 году

По данным МЧС, в 2022 году в России произошло 13,5 тыс. пожаров, вызванных курением. В результате погибли порядка 2,5 тыс. человек.

Число пожаров растет в осенне-зимний период. В связи с этим чиновники и сотрудники МЧС провели 552 тыс. рейдов и сельских сходов, распространили более 3,4 млн агитационных материалов.

«Жителям рассказывают о правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов, а также о том, к чему приводит курение в нетрезвом состоянии и в постели»,— пояснили в пресс-службе МЧС.