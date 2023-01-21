Telegram ограничат в деньгах

Telegram причислят к числу иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации, сообщили “Ъ” в Роскомнадзоре. Запреты, вводимые новым законом с 1 марта, распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки. В ВТБ и ПСБ, которые в свете невозможности публиковать приложения в App Store развивают банкинг через Telegram, отмечают, что все операции проводятся на их стороне. Впрочем, закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений. Юристы полагают, что при реализации новых норм для Telegram Роскомнадзор может сделать определенные исключения.

Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», сообщили “Ъ” в пресс-службе Роскомнадзора. Речь идет об ограничениях в отношении иностранных мессенджеров (Роскомнадзор ответственен за ведение реестра таких сервисов). Согласно принятым в прошлом году поправкам к закону «Об информации», сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, с 1 марта 2023 года будет запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах (см. “Ъ” от 20 января 2022 года).

Роскомнадзор ранее не сообщал, какие мессенджеры он намерен отнести к иностранным. Сейчас в ведомстве сослались на ч. 8 ст. 10.1 федерального закона «Об информации», в которой описаны критерии, по которым те или иные сервисы юридически признаются «иностранными мессенджерами». «Telegram относится к числу таких программ»,— ответила пресс-служба Роскомнадзора. В Telegram не ответили на запрос “Ъ”.

Telegram был создан Павлом Дуровым в 2013 году. В настоящее время зарегистрирован в ОАЭ и на Виргинских островах. Мессенджер использует серверы с закрытым кодом, размещенные в США, Нидерландах и Сингапуре. Количество активных пользователей, по данным компании, в 2022 году превысило 700 млн в месяц. С апреля 2018 по июнь 2020 года Роскомнадзор по решению суда пытался блокировать мессенджер в РФ за непредоставление ФСБ технологии дешифровки сообщений. В июне 2020 года ограничения с Telegram в РФ были официально сняты.

Требования вводятся на фоне решений ряда банков организовывать онлайн-банкинг внутри мессенджеров, в том числе Telegram. Такие сервисы создают и банки, которые из-за санкций США не могут публиковать свои мобильные приложения в магазинах App Store и Google Play. Например, 19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка внутри своего чат-бота в Telegram: он позволяет проверять баланс и отправлять деньги через систему быстрых платежей. В течение 2023 года банк планирует добавить туда и возможность переводить средства внутри ВТБ и между счетами клиента.

Автор поправок о перечне иностранных мессенджеров, депутат Госдумы Антон Горелкин 19 января заявил “Ъ”, что если Telegram попадет в реестр, то «сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях». При этом накануне запуска чат-банка старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов отмечал, что непосредственно через Telegram информация, являющаяся банковской тайной, не передается: «Клиент, по сути, получает через Telegram доступ к онлайн-банку, а все операции проводятся на стороне банка, а не в мессенджере».

О том, что операции «остаются внутри защищенной системы банка» и не передаются в мессенджер, сообщил и старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин. Банк еще в 2021 году, до введения блокирующих санкций США, позволил бизнес-клиентам выставлять и оплачивать счета через Telegram и WhatsApp. В декабре 2022 года о намерениях реализовать банкинг в Telegram и VK объявил Альфа-банк; с 13 января банк начал рассылать в «VK Мессенджере» уведомления о готовности банковских карт. В Альфа-банке не ответили на запрос “Ъ”.

Telegram не востребован как среда для банковских операций, заявила “Ъ” заместитель председателя правления банка «Зенит» Наталья Тутова: «Привычка использовать мессенджер как операционную среду, особенно для банковского функционала, пока не сформировалась». В банке «Уралсиб» сказали, что пока не планируют запускать онлайн-банкинг в мессенджерах. Директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гландин отметил, что считает формат чат-банков перспективным, но «до появления полной определенности и четкого списка разрешенных мессенджеров от Роскомнадзора банк будет прорабатывать возможности запуска этого функционала в рамках закона».

Законодательный запрет «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», а также помимо банков распространяется и на инструменты оплаты пожертвований и платных подписок, отмечает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев. Но, по его словам, надзорное ведомство может пойти на уступки: «Не исключено, что Роскомнадзор будет допускать использование оболочки Telegram в банковской инфраструктуре при условии использования банками собственных серверов». Напомним, что при снятии ограничений с Telegram в 2020 году этот мессенджер признали важным средством получения информации гражданами РФ.

Юрий Литвиненко, Ольга Шерункова