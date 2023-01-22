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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 23–29 января

Важнейшие события предстоящей недели

23 января, понедельник

В подмосковных Люберцах городской суд проведет прения сторон по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Национальный банк Белоруссии снижает ставку рефинансирования до 11,5% с 12%.

В Страсбурге (Франция) начнется зимняя сессия Совета Европы.

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

В Эспоо (Финляндия) начнется чемпионат Европы по фигурному катанию.

24 января, вторник

В Москве в СПЧ пройдет заседание по рассмотрению поручений президента РФ Владимира Путина. На заседании в том числе будет утверждена рабочая группа по вопросам СВО.

25 января, среда

В Москве пройдет заседание комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ.

В Москве глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов выступит с отчетом по работе комиссии за 2022 год.

В Херсонской области начнут выплачивать эвакуированным жителям по 100 тыс. рублей (единоразово) и выдавать жилищные сертификаты.

ЕСПЧ вынесет решение о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России, в том числе по крушению рейса MH17.

26 января, четверг

В Москве состоится совещание членов Госдумы РФ со статс-секретарями министерств.

27 января, пятница

В Санкт-Петербурге арбитражный суд рассмотрит дело, касающееся разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра», в выдаче которого застройщику сначала было отказано.

В Чехии начнется второй тур президентских выборов.

В Нидерландах генпрокурор внесет свое консультативное заключение по делу о скифском золоте.

28 января, суббота

В Москве пройдет фестиваль современной культуры Bubble Comics Con.

29 января, воскресенье

В Москве в СК «Салют Гераклион» пройдут VI всероссийские соревнования по легкой атлетике «Битва полов».

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