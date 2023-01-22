Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 5 млрд рублей

Общие сборы фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко в России по состоянию на 22 января составляют 5,014 млрд руб., говорится в отечете Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Картина вышла в прокат 1 января, это самый кассовый российский фильм в истории.

Фильм был создан при государственной поддержке, его дистрибутором выступает «Централ Партнершип». С начала января «Чебурашку» посмотрели 16,15 млн человек во время 235 тыс. сеансов.

Ряд кинокритиков связывает беспрецедентный коммерческий успех «Чебурашки» с отсутствием в российском кинопрокате альтернативных детских и семейных картин в период новогодних праздников. Мультфильм также активно рекламируется в интернете и на телевидении, упоминается российскими политиками в контексте событий на Украине. 20 января официальный представитель МИД России заявила, что Чебурашка как персонаж был признан на Украине «оккупантом», а украинские дети «под страхом расправы» не могут посмотреть новый фильм.

О причинах успеха «Чебурашки» — в материале «Ъ FM» «"Чебурашка" заработал миллиарды».

Андрей Сапожников