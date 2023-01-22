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Коммерсантъ FM
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Путин приедет в МГУ на день студента

Президент Владимир Путин на день российского студенчества (25 января — или День Татьяны) приедет в МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин (слева) и Виктор Садовничий

Владимир Путин (слева) и Виктор Садовничий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Путин (слева) и Виктор Садовничий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кроме того, как говорится в программе, на следующей неделе президент проведет совещание с членами правительства, а также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

С 1993 года в день студента ректор МГУ Виктор Садовничий угощает студентов медовухой. В этот день в главном здании МГУ на Воробьевых горах также проходят концерты с участием студентов московского университета.

Владимир Путин уже встречался со студентами МГУ в Татьянин день в 2017 году. Он посетил работающий при университете центр восточных единоборств.

Анастасия Ларина

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