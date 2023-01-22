FT: Бразилия и Аргентина работают над созданием совместной валюты

Бразилия и Аргентина на следующей неделе могут объявить о запуске работы по созданию совместной валюты, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом. Новую валюту предлагается назвать «sur» («юг» с испанского), она будет направлена на то, чтобы снизить зависимость экономик двух стран от доллара. По данным FT, присоединиться к проекту пригласят другие латиноамериканские страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серджио Масса

Фото: Matias Baglietto / Reuters Серджио Масса

Фото: Matias Baglietto / Reuters

«Будет... решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты»,— сообщил FT министр экономики Аргентины Серджио Масса.

По его словам, на первом этапе страны будут изучать механизмы торговой интеграции. Господин Масса добавил, что работа над проектом займет много лет. Он напомнил, что на создание и запуск в оборот евро у Евросоюза ушло 35 лет.

По информации FT, официально о старте работ по созданию общей валюты объявят на следующей неделе во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину.

По оценкам FT, в случае запуска новой валюты на всей территории Южной Америки, на нее придется около 5% мирового ВВП. На евро, который является крупнейшей валютой союза в мире, приходится около 14% мирового ВВП, отмечает издание. Кроме ЕС, общую валюту используют некоторые страны Африки (африканский франк) и страны Карибского бассейна (восточнокарибский доллар), однако на их долю приходится малая доля мирового ВПП.

Ранее Аргентина и Бразилия уже обсуждали создание общей валюты, однако центральный банк Бразилии выступал против. FT отмечает, что после прихода к власти левого правительства господина Силвы процесс обсуждения единой валюты может пойти быстрее.

В Бразилии сейчас используется бразильский реал, в Аргентине — аргентинское песо.

Олеся Павленко