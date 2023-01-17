Вучич не уверен, что Сербия поддержит антироссийские санкции в будущем

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что его обвиняли в планах ввести антироссийские санкции только после выборов. Он отметил, что прошел уже почти год, но Белград до сих пор не принял такого решения. Глава государства не уверен, придется ли стране вводить ограничения в будущем.

«Все говорили, что Вучич после выборов введет санкции. Мы выдержали почти год. Я и далее не уверен, что мы введем санкции. Разве мы были счастливы, когда против нас вводили санкции, в том числе даже русские,— нет. Что, отменить Чайковского, Достоевского и Толстого, разрушим памятники?»,— сказал господин Вучич телеканалу TV Happy (перевод ТАСС).

Сербский президент также прокомментировал отношения его страны с США. По его мнению, Вашингтон не на стороне Белграда. «Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России»,— добавил он.

Евросоюз требует от Сербии согласовании своей санкционной политики в отношении России, учитывая, что Белград стремится вступить в ЕС. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле ранее в январе в ходе визита в Белград заявлял, что Сербия должна ввести антироссийские санкции, иначе она «не сможет развиваться». Господин Вучич в конце 2022 года говорил, что не изменит свою позицию по санкциям против России без угрозы жизненным интересам Сербии.

О вопросе введения санкций против РФ — в материале «Ъ» «В Европу вместе, а санкции врозь».

Леонид Уварчев