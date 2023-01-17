Высокопоставленные чиновники Белого дома прибыли в Киев на встречу с Зеленским

Делегация высокопоставленных американских чиновников начала визит в Киев. Они провели встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем и намерены провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В состав делегации входят первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол и заместитель помощника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Целью визита Госдеп называет подтверждение «твердой и непоколебимой приверженности США Украине». Делегация перед визитом в Киев останавливалась в Германии и Польши, чтобы ознакомиться с американской военной помощью.

С господином Шмыгалем американские чиновники обсудили, как помощь со стороны США и других стран помогла стабилизировать украинскую экономику. Стороны также говорили о том, как можно развивать партнерство «по мере восстановления Украины». С господином Резниковым обсуждались дипломатические усилия и военная помощь. Делегация США также встретилась с вице-премьером по восстановлению Украины Александром Кубраковым и главой правления «Укрэнерго» Владимиром Кудрицким. Они обсудили усилия по поддержанию украинской энергетической системы.

США 6 января объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $3,1 млрд. В его рамках Киеву отправят 50 боевых машин пехоты Bradley. США объяснили поставки БМП желанием изменить динамику боевых действий. Также Вашингтон впервые поставит украинским военным самоходные артиллерийские установки и ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Леонид Уварчев