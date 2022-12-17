Глава ЦРУ: РФ не настроена серьезно на переговоры по Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что для переговоров по российско-украинскому конфликту требуется «серьезность» со стороны Москвы. По мнению американской разведки, Россия не настроена на диалог. Москва ранее неоднократно заявляла о готовности к переговорам.

«Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьезно на реальные переговоры»,— сказал господин Бернс телеканалу PBS.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне, 16 декабря, также заявил, что конфликт может закончится за столом переговоров. По его мнению, их ускорят поставки оружия Киеву — пока президент РФ Владимир Путин «не поймет, что он не может победить на поле боя». Белый дом накануне заявил, что время для переговоров еще не пришло, так Киеву необходимо получить до этого «наилучшие позиции».

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. После присоединения Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей господин Зеленский отказался от возможности вести переговоры, пока президентом РФ остается господин Путин. Позже он допустил диалог при выполнении ряда условий, включая вывод российских войск.

Леонид Уварчев