США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

Белый дом, как и ожидалось, объявил о новом пакете военной помощи Киеву. Он включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. $682 млн будет направлено американским союзникам на восточном фланге НАТО для закупки оружия. Общий размер военной помощи составит $3 млрд.

«США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более, чем на 3 миллиарда долларов»,— сказал пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции (перевод по «РИА Новости»).

Она отметила, что средства на $2,8 млрд будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. В пакет в частности войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы.

«Сегодняшний пакет помощи включает в том числе 682 миллиона для региональных партнеров и партнеров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники»,— добавила госпожа Жан-Пьер.

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