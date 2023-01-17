Главком ВСУ Залужный впервые встретился с главой Генштаба США Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Польше провел первую встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

«Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украине. Обозначил насущные потребности вооруженных сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу»,— написал Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

Представитель главы Генштаба США Дейв Батлер рассказал в комментарии Associated Press, что Марк Милли и Валерий Залужный регулярно контактировали на протяжении года. По его словам, для них было важно обсудить важнейшие темы по конфликту на Украине при личной встрече. Дейв Батлер также добавил, что впоследствии Марк Милли сможет передать союзникам по НАТО текущую ситуацию на Украине.

Где именно встретились господин Милли и Валерий Залужный, не раскрывается. АP сообщает, что встреча прошла на юго-востоке Польши и продлилась около двух часов.

С начала спецоперации Валерий Залужный неоднократно сообщал о контактах с Марком Милли. Их последний телефонный разговор состоялся 3 января. Тогда главнокомандующий ВСУ доложил Марку Милли подробности текущей обстановки в стране. Валерий Залужный называл господина Милли своим наставником.

Разговор Валерия Залужного и Марка Милли прошел перед мероприятием на авиационной базе Рамштайн 20 января. На встрече партнеров Украины планируется создание коалиции стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки Leopard. В целом встреча будет посвящена потребностям Украины в ходе спецоперации. В ходе первой встречи формата Раштайн 26 апреля украинская сторона передала партнерам список необходимого вооружения.

О наращивании поставок вооружения Украине — в материале «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Лусине Баласян