Глава оборонного комитета Госдумы назвал нулевой вероятность призыва срочников с 21 года весной

Вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года, а не с 18 лет этой весной является очень низкой, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, для сдвижения возраста призыва нужно сначала внести изменения в законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность, по сути, нулевая. Дело в том, что, прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить»,— сказал господин Картаполов в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

21 декабря на расширенной коллегии с Владимиром Путиным Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Президент «концептуально» поддержал эту инициативу.

11 января Андрей Картаполов заявил, что людей в возрасте до 30 лет могут начать призывать в армию уже весной 2023 года. Позднее он отметил, что повышение порога призывного возраста не приведет к увеличению числа срочников. 15 января депутат сказал, что весной 2023 года призыв на срочную службу, скорее всего, будет проводиться по старым правилам, без повышения призывного возраста.

Как власти хотят изменить возрастные критерии для службы в армии — в материале «Призывников ждет повышение».

Эрдни Кагалтынов