Призывников ждет повышение

В ближайшие три года россиян, возможно, будут призывать в армию с 18 до 30 лет. Власти могут изменить призывной возраст уже ближайшей весной, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете». Минобороны в декабре предложило поднять минимальную планку для новобранцев с 18 лет до 21 года, а предельную — с 27 до 30 лет. При этом, по словам Андрея Картаполова, переходить на новый режим планируется постепенно, и на первых порах отправлять на срочную службу будут по смешанному типу. Что это значит? И как именно будет меняться призывной возраст? Подробности — у Владимира Расулова.

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Идея изменить призывной возраст впервые прозвучала в конце прошлого года из уст министра обороны Сергея Шойгу. Тогда он заявил, что среди прочего это необходимо для укрепления безопасности России из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал у ее границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии. А теперь, кажется, появились и первые очертания новой системы.

Глава профильного думского комитета Андрей Картаполов пояснил, что до начала весеннего призыва военкоматы должны будут разобраться, сколько людей подпадает под такие требования, и привести данные в соответствие с военным заданием. Если призывников будет недостаточно, то в армию могут отправить тех, кому от 18 до 30 лет, а не до 27, как сейчас.

Но как это оформить юридически? Текущие условия призыва прописаны в законе «О воинской обязанности и военной службе». Особых трудностей у властей тут не возникнет, оперативно подготовить поправки может либо Минобороны, либо кто-то из депутатов, говорит адвокат Александр Передрук:

«Этот законопроект должен стать законом по состоянию на 1 апреля, чтобы в следующий призыв уже повысить возраст. Для этого можно написать новый документ или разработать поправки к тому, который рассматривается в том или ином чтении. Мы такие вещи тоже неоднократно наблюдали, поэтому вопрос технический. Лица, которым по состоянию на 1 апреля 2023 года не будет 27 лет, потенциально могут быть призваны на военную службу и после 27 лет».

Сергей Шойгу в декабре заявил, что необходимо увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 млн человек, из которых почти 700 тыс. станут контрактниками. В целом это сопоставимо с идеей повысить возраст для срочников, однако сама система не готова к такому наплыву призывников, говорит военный эксперт Валерий Ширяев:

«На время перехода, на эти три года, две базы сольются — призывники с 18 лет и после 21 года. Сейчас проблемы есть даже с призывом по сравнительно небольшим заданиям, которые выписываются военкоматом. Город с населением 30-35 тыс. иногда должен от 80 до 200 человек в призыв. При этом качество их здоровья резко ухудшилось».

В то же время призыв на срочную службу экономически активной части населения может привести к крайне негативным последствиям, считает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«Хочу напомнить, что Советский Союз закончил свое существование, когда его экономика не справилась с тяжестью военных расходов и военной организации.

С чем-то подобным мы можем столкнуться и на этот раз, потому что слабеющая российская экономика может оказаться не в состоянии тянуть модель призывной армии XIX века».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем заявил, что Владимир Путин уже концептуально поддержал идею повысить призывной возраст, и теперь в Кремле ждут аргументацию от Министерства обороны. Впрочем, окончательно еще неясно, придется ли тем, кому от 27 до 30 лет, становиться срочниками с 1 апреля или с 1 октября. Например, в прошлом году осеннюю кампанию сдвинули на месяц, чтобы она не пересекалась с частичной мобилизацией.

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