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Коммерсантъ FM
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Картаполов: число срочников не вырастет из-за повышения возраста призыва

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что увеличение порога призывного возраста с 18 лет до 21 года не подразумевает увеличение числа призывников. По его словам, при обсуждении увеличения числа вооруженных сил речь идет прежде всего про контрактников, а не срочников.

Андрей Картаполов

Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тыс. человек»,— сказал господин Картаполов в эфире телеканала РБК.

Господин Картаполов заявил, что численность срочников в России постоянно стремится к уменьшению. Он заверил, что их число в процентном соотношении будет уменьшаться, если контрактников будет становиться больше.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу предложил поднять границы призывного возраста с 18 до 21 года и увеличить предельный призывной возраст с 27 до 30 лет. Переход на эту систему может занять несколько лет. Сначала на службу будут призывать людей от 18 до 30 лет.

Как сообщали в Кремле, президент Владимир Путин «концептуально» поддержал предложение главы Минобороны. Как ранее говорил Андрей Картаполов, призыв мужчин до 30 лет на срочную службу может начаться уже весной нынешнего года.

Подробнее о повышении призывного возраста — в материале «Призывников ждет повышение».

Анастасия Ларина

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