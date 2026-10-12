Сладкие обещания не работают
Какие формулировки в вакансиях раздражают соискателей
12.10.2026, 19:55
Кандидаты составили список самых нервирующих фраз в описании вакансий. По данным опроса SuperJob, на первом месте оказалось обещание дружного коллектива, где коллеги как семья. Каждый пятый респондент отметил эти характеристики как раздражающие.
В антирейтинг также вошли упоминания о ненормированном графике, переработках и требовании быть на связи 24/7. Запрос на стрессоустойчивость и многозадачность тоже отпугивает соискателей. Зачастую желание компании показать себя дружелюбным и открытым работодателем имеет обратный эффект, предупредила управляющий партнер «HR-Студии» Мария Алексеева:
«Я всегда рекомендую в формулировках для работодателя совершенно конкретные вещи учитывать, например, как в компании принимаются решения. Это как раз тот способ передачи корпоративной культуры, который дает большее представление о том, что ждет будущего соискателя: каким образом, например, они проводят свободные мероприятия, то есть есть ли у них корпоративные совместные выезды, это добровольная часть или обязательная, это в рабочее время или не в рабочее время. И тогда мы совершенно точно передаем внутренний культурный код. А когда мы видим в объявлениях общие размытые фразы, конечно, они не вызывают доверия, а в основном вызывают улыбку.
У всех есть свой опыт, и человек, который попадает, условно, в корпоративную культуру а-ля семья, чаще всего сталкивается с тем, что в компаниях размыты границы, нет четко очерченного функционала.
Происходит перекладывание ответственности и непонятно, кто сегодня за этот вопрос отвечает, а кто — завтра».
Атавизмом выглядит и упоминание бесплатного кофе и печенек в офисе, отмечают эксперты. Такие бонусы могли бы привлечь кандидатов 10-15 лет назад, но сейчас подобное преимущество воспринимается как признак плохого тона и попытка отвлечь внимание от действительно важных условий: конкурентной зарплаты, премий, ДМС или корпоративного обучения, отметила руководитель проектов кадровой компании Cornerstone Екатерина Бевза:
«Это скорее наследие традиционной HR-коммуникации, когда работодатели стремились показать не только содержание работы, но и привлекательную атмосферу в компании. Проблема в том, что такие формулировки стали шаблонными и зачастую ничего не говорят кандидату о реальных условиях.
Сегодня лучше работают конкретные факты: как устроено взаимодействие в команде, как руководитель дает обратную связь, есть ли обучение, возможности для развития. Кандидатам важны понятные и проверяемые условия.
Они все чаще стремятся заранее обозначить личные границы и уточнить, что именно работодатель подразумевает под стрессоустойчивостью и гибкостью. Это не значит, что люди не готовы к высокой нагрузке или не хотят ответственности. Скорее, они хотят понимать, где заканчиваются рабочие обязанности и начинается постоянная доступность в нерабочее время».
Главные ориентиры, по которым сейчас соискатели выбирают будущего работодателя, комфортный график и возможность соблюдать work-life balance, подчеркивают HR-специалисты. Многие прямо говорят, что не готовы слишком погружаться в работу, рассказал генеральный директор компании mt cloud Тимур Чубарин:
«Это, по крайней мере, честно, сотрудник не столкнется с сюрпризами. Сейчас кандидаты хотят снизить уровень тревожности и неопределенности при трудоустройстве. Замечаем смену настроения. Поколение зумеров здесь отличается от миллениалов в вопросе готовности быть стрессоустойчивым, быть на связи 24/7 и прочее. Миллениалы продолжают говорить, что готовы быть доступными 24/7 и стрессоустойчивыми, а зумеры начинают ставить ограничения доступности, то есть четко ссылаются, что у них и семья, и они могут реагировать быстро только в определенные временные пороги. И зачастую в стрессовых ситуациях могут и запаниковать. Если посмотреть на тенденцию, в целом рынок становится более честным и прозрачным в ожиданиях друг от друга».
У HR-специалистов тоже есть свой список раздражающих слов, которые встречаются в резюме. В нем, кстати, те же самые характеристики вроде стрессоустойчивости, коммуникабельности, ответственности и обучаемости. Они кажутся стандартными и пустыми, отмечали в компании Selecty. Также лучше отказаться от фраз вроде «готов выполнить любую работу», поскольку она не позволяет понять профессиональные цели кандидата.