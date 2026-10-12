Сладкие обещания не работают

«Я всегда рекомендую в формулировках для работодателя совершенно конкретные вещи учитывать, например, как в компании принимаются решения. Это как раз тот способ передачи корпоративной культуры, который дает большее представление о том, что ждет будущего соискателя: каким образом, например, они проводят свободные мероприятия, то есть есть ли у них корпоративные совместные выезды, это добровольная часть или обязательная, это в рабочее время или не в рабочее время. И тогда мы совершенно точно передаем внутренний культурный код. А когда мы видим в объявлениях общие размытые фразы, конечно, они не вызывают доверия, а в основном вызывают улыбку.