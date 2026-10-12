Новый старый первый

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Александр Зверев возглавит рейтинг АТР по итогам сезона
12.10.2026, 19:50
Первой ракеткой мира по итогам 2026 года будет Александр Зверев из Германии — действующий победитель Roland Garros и US Open. Это стало известно после того, как на Rolex Shanghai Masters, проходящем в Китае турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,4 млн, испанец Карлос Алькарас в третьем круге неожиданно уступил бельгийцу Зизу Бергсу. 29-летний немецкий теннисист станет самым возрастным спортсменом, которому удалось впервые возглавить итоговый рейтинг АТР.
В том, что Александру Звереву суждено стать первой ракеткой мира 2026 года, можно было не сомневаться еще 6 октября, после того как итальянец Янник Синнер, все еще возглавляющий рейтинг АТР, сообщил о досрочном завершении своих выступлений в нынешнем сезоне из-за травмы колена. А теперь об этом объявлено официально. Перед началом Rolex Shanghai Masters чисто теоретические шансы помешать Звереву стать лидером по итогам года имели Бен Шелтон и Карлос Алькарас. Однако американец в третьем круге проиграл французу Артюру Жеа — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7), а затем на той же стадии неожиданную неудачу потерпел испанец, уступивший бельгийцу Зизу Бергсу — 5:7, 6:7 (4:7). После этого в борьбе за звание сильнейшего теннисиста мира 2026 года испарился последний намек на интригу.
Еще пять месяцев назад, после того как Зверев в полуфинале Australian Open в пяти сетах проиграл Алькарасу, будущему победителю мальбурнского мейджора, а затем на той же стадии «мастерсов» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло практически без вариантов уступил Синнеру, его восхождение на вершину рейтинга казалось нереальным.
Но в апреле из-за травмы кисти на четыре с половиной месяцы выбыл Алькарас, а в конце июля стало известно о серьезных проблемах с ногой, возникших у чемпиона Wimbledon Синнера. И Зверев, ближайший и самый стабильный конкурент двух более молодых мастеров, которые на протяжении двух предыдущих лет делили между собой все главные теннисные титулы, блестяще воспользовался своим шансом. Он выиграл Roland Garros, добившись в Париже дебютного триумфа на мейджорах, затем — US Open и уже в середине сентября возглавил ATP Race — классификацию, учитывающую результаты с начала сезона.
Сместить Синнера с первого места в главном рейтинге АТР Зверев может не раньше чем через три недели. Чтобы это случилось 2 ноября, он должен победить в Шанхае и дойти до полуфинала на турнире категории 500 в Вене либо сыграть финал в Шанхае и взять титул в Вене. Но даже если Звереву не удастся показать эти результаты, Синнер все равно обречен. Уже сейчас преимущество немецкого теннисиста в АТР Race составляет 900 очков, и дальше оно будет лишь нарастать.
Зверев будет 30-м лидером мужской классификации за всю ее 53-летнюю историю. (Кстати, по удивительному совпадению Елена Рыбакина из Казахстана, выиграв US Open, в сентябре стала 30-й первой ракеткой мира среди женщин). Но среди 20 теннисистов, которые впервые возглавили рейтинг АТР по итогам года, он окажется самым возрастным. 23 ноября, когда выйдет итоговый табель о рангах, с момента рождения Зверева пройдет 29 лет, 7 месяцев и 3 дня, то есть он окажется всего на 3 дня старше американца Андре Агасси, первой ракетки мира 1999 года, и на 20 дней старше британца Энди Маррея, который стал лучшим в 2016 году.
Ну и, конечно, стоит отметить другой принципиальный момент. До Зверева стать первым в мире по итогам сезона не удавалось ни одному теннисисту из Германии, в том числе знаменитому Борису Беккеру, который в 1980-х и 1990-х годах шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема. Его конкуренты — Иван Лендл, Матс Виландер, Стефан Эдберг, Джим Курье, Пит Сампрас — неизменно брали стабильностью, которой, по медицинским причинам, сейчас не хватило соперникам Зверева.