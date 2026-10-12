Новый старый первый

В том, что Александру Звереву суждено стать первой ракеткой мира 2026 года, можно было не сомневаться еще 6 октября, после того как итальянец Янник Синнер, все еще возглавляющий рейтинг АТР, сообщил о досрочном завершении своих выступлений в нынешнем сезоне из-за травмы колена. А теперь об этом объявлено официально. Перед началом Rolex Shanghai Masters чисто теоретические шансы помешать Звереву стать лидером по итогам года имели Бен Шелтон и Карлос Алькарас. Однако американец в третьем круге проиграл французу Артюру Жеа — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7), а затем на той же стадии неожиданную неудачу потерпел испанец, уступивший бельгийцу Зизу Бергсу — 5:7, 6:7 (4:7). После этого в борьбе за звание сильнейшего теннисиста мира 2026 года испарился последний намек на интригу.