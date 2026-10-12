«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Но фундаментально ситуация для рубля выглядит не очень благоприятно. У нас работает бюджетное правило, Минфин по-прежнему покупает валюту в увеличенном объеме в октябре, скорее всего, еще больший объем покупки будет обозначен в ноябре. А в следующем году Минфин, как обещал, снизит отсечку по бюджетному правилу с $59 до $50 за баррель. С учетом сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке баррель стоит явно выше $100, и это означает, что Минфину придется больше валюты покупать на внутреннем рынке. Плюс возможное снятие санкций приведет к тому, что вырастут потоки, которые будут уходить за пределы страны, и на импортные операции, и на инвестиционные темы, привлекательные сейчас на Западе и на Востоке. Поэтому вряд ли при снятии санкций улучшится платежный баланс. В моменте рубль может укрепляться, но фундаментально для него неблагоприятная тенденция, и, судя по всему, она будет сохраняться, несмотря на все приятные новости для нашего нефтегазового сегмента в последние дни.