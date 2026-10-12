МЧС: экипаж севшего на мель сухогруза Sunny Faith не запрашивал помощи
12.10.2026, 20:05
На борту севшего на мель у берегов поселка Янтарный в Калининградской области сухогруза Sunny Faith остаются 19 человек. У них есть достаточный запас еды и воды, а помощь спасателей они не запрашивали. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник местного издания «Клопс» уточнил, что вопрос с буксировкой самого судна еще не решен. «Водолазы должны обследовать дно, чтобы понять, насколько он засел, какую технику применять, какие буксиры. Тогда будет понятно, какие силы и средства понадобятся, чтобы его вытащить в открытое море»,— сказал собеседник издания.
130-метровое судно Sunny Faith, которое ходит под флагом Багамских островов, доставило груз в Калининград из Алжира. 9 октября сухогруз покинул калининградский порт и попал в шторм. Вскоре он сел на мель у берегов поселка Янтарный, где находится до сих пор.