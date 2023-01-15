Картаполов допустил проведение весеннего призыва по старым правилам

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв в 2023 году, скорее всего, будет проводиться по старым правилам, без увеличения возраста призывников. Ранее господин Картаполов допускал, что призыв в армию людей в возрасте до 30 лет могут начать уже этой весной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Андрей Картаполов пояснил, что сейчас в Госдуме только ожидают поступления предложений о повышении призывного возраста от Минобороны. Как только весь законодательный пакет будет сформирован, будут изданы соответствующие законы и приказы министра обороны, а также директивы Генштаба, которые будут разъяснять порядок призыва, в том числе длительность переходного периода.

«Призывная кампания по новым правилам не обязательно пройдет весной. Это один из возможных вариантов, я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован»,— заявил господин Картаполов в интервью РБК. Он также добавил, что не хотел бы сейчас называть точные сроки.

Господин Картаполов также заявил, что не разделяет мнение других депутатов о необходимости проведения полугодовых военных сборов для всех молодых людей. Привлекать молодежь на военные сборы предлагали депутат от фракции КПРФ и член комитета по обороне генерал Виктор Соболев и депутат от «Единой России» Александр Толмачев. По мнению Андрея Картаполова, российская система мобилизационного резерва в данный момент полностью отвечает всем угрозам.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю границу призывного возраста с 18 до 21 года и увеличить предельный призывной возраст с 27 до 30 лет. Президент Владимир Путин «концептуально» поддержал предложение главы Минобороны, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Андрей Картаполов заверял, что увеличение порога призывного возраста с 18 лет до 21 года не приведет к росту числа призывников. По его словам, при обсуждении увеличения числа вооруженных сил речь идет прежде всего про контрактников, а не срочников.

Как власти хотят изменить возрастные критерии для службы в армии — в материале «Призывников ждет повышение».

Анастасия Ларина