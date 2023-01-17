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Коммерсантъ FM
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Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в прекращении подачи газа

Азербайджан перекрыл газоснабжение населенных пунктов Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщил советник госминистра Карабаха Месроп Аракелян. Баку эту информацию пока не комментировал.

«Подача газа в Арцах (армянское название Карабаха.— ''Ъ'') прекращена. Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян Арцаха»,— написал господин Аракелян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

12 декабря Азербайджан перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению. 13 декабря он также приостановил поставки газа из Армении в Карабах. 16 декабря Азербайджан возобновил подачу газа в республику. Армения хочет через ООН обязать разблокировать Лачинский коридор.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Лаура Кеффер

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