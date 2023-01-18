Трактора заведут капиталом

Государственный «Росагролизинг», специализирующийся на лизинге сельхозтехники, привлек в капитал 10 млрд руб. За полгода это вторая госкомпания в отрасли, получившая средства в капитал. Частные лизингодатели преимущественно привлекают более дорогие банковские кредиты либо размещают облигационные займы. Но основной проблемой на рынке остается дефицит предметов лизинга, а не средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Росагролизинг» 17 января, объявил о завершении размещения по закрытой подписке 20 млн акций на 10 млрд руб. «Ююджетные инвестиции позволят аграриям получить в 2023 году дополнительно не менее 1,7 тыс. единиц сельхозтехники на льготных условиях»,— пояснили в «Росагролизинге». В прошлом году благодаря льготному лизингу аграрии смогли приобрести 12,7 тыс. сельхозмашин. При этом в марте 2022 года компания была докапитализирована на 12 млрд руб.

Доля компании, по ее оценке, в совокупных поставках самоходной сельхозтехники (тракторов и комбайнов) достигла по итогам прошлого года 19%. «Агробизнес был устойчив в 2022 году, но и эта отрасль сталкивается с необходимостью импортозамещения. Раньше были популярны немецкие и американские марки (John Deere, Claas, Buhler и др.). Бывших в употреблении моделей этих марок нет на рынке в достаточном количестве, а те, что есть, не всегда соответствуют требованиям»,— поясняет исполнительный директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Все более актуальными становятся российские и китайские производители, добавляет он.

По данным «Эксперт РА» за девять месяцев 2022 года, на долю сегмента сельхозтехники пришлось 5,5% объема нового бизнеса лизинговых компаний, что на 2 п. п. больше, чем в 2021 году. В целом рынок лизинга по итогам трех кварталов показал падение: объем нового бизнеса составил 1,28 трлн руб., на 15% меньше, чем годом ранее (см. “Ъ” от 1 декабря 2022 года). Сельхозтехника стала одним из четырех сегментов рынка, показавших рост объемов нового бизнеса. «Росагролизинг» поднялся на восьмое место по размеру нового бизнеса (45,5 млрд руб.). Портфель компании вырос на 34%, до 148,5 млрд руб.

Докапитализация затрагивает в большей степени государственные лизинговые компании. Так, в сентябре 2022 года Минфин приобрел акции ГТЛК почти на 60 млрд руб. Сделка была совершена из средств Фонда национального благосостояния (см. “Ъ” от 12 сентября 2022 года).

Независимые лизинговые компании в части привлечения ресурсов находятся в более трудном положении. Компании, не входящие в банковские группы, вынуждены привлекать крупные кпредиты. Небольшие лизингодатели проявляют активность на рынке облигаций. «Такие средства привлекаются по рыночным ставкам, так что независимым лизинговым компаниям приходится конкурировать не через стоимость денег, а через эффективность и качество своей работы»,— отмечает господин Александров.

У госбанков трансферная ставка для лизинговых компаний, входящих в группу, может быть от 4% до уровня ключевой ставки (7,5%). На рынке крупные лизинговые компании могут привлечь кредитные средства под 10% годовых, средние — под 15% годовых, уточняет Дмитрий Александров. По данным «Эксперт РА», 69% фондирования лизинговой отрасли приходится на банковское кредитование, 15% — на авансы, 10% — на собственные средства и 3% на облигации.

Впрочем, проблема капитала не так остро стоит для лизинговой отрасли, как, например, для банковской, полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Большинство лизинговых компаний оказались в трудной ситуации в 2022 году на фоне дефицита предметов лизинга (см. “Ъ” от 28 мая 2022 года и от 25 июля 2022 года), трудностей с новой логистикой и переориентацией на азиатские бренды.

Полина Трифонова