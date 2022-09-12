Национального благосостояния поддали в капитал

Минфин приобрел акции Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на сумму 58,3 млрд руб. из средств ФНБ. ГТЛК попала под санкции весной, что резко осложнило привлечение финансирования. В сложной ситуации оказались и многие ее клиенты. Докапитализация компании позиционируется как одна из мер поддержки экономики. По мнению экспертов, поддержка сейчас необходима всей лизинговой отрасли, сильно пострадавшей из-за санкций. Но другим игрокам, в основном входящим в банковские группы, рассчитывать на прямое финансирование не приходится — эту проблему, скорее всего, государство переложит на материнские кредитные организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как следует из сообщения Минфина, опубликованного 9 сентября, в августе министерство приобрело акции ГТЛК на 58,3 млрд руб. Сделка была оплачена из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Данное решение (о докапитализации ГТЛК.— “Ъ”) входит в число комплекса мер правительства по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций»,— говорится в сообщении Минфина. «Государство докапитализирует пострадавшие от кризиса или просто малоэффективные госкомпании. Ранее мы видели аналогичные вложения в "Аэрофлот", обсуждается допэмиссия "Почты России"»,— уточняет исполнительный директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

ГТЛК принадлежит государству. Компания специализируется на лизинге преимущественно транспортных средств. По данным ренкинга «Эксперт РА» на начало года, объем портфеля ГТЛК достигал почти 1,35 трлн руб., объем нового бизнеса — 127,6 млрд руб. По обоим показателям компания входит в пятерку крупнейших в России. Весной 2022 года, после начала военных действий на Украине, ГТЛК попала под санкции США, ЕС и Великобритании.

Для госкомпаний вариантов привлечения ликвидности сейчас немного, отмечают эксперты. «Есть возможность размещения облигаций, но этот ресурс исчерпаем,— поясняет господин Александров.— Кроме того, нельзя доводить закредитованность до запредельных уровней, это будет угрожать стабильности бизнеса». «Выпуск бондов лизинговой компании на 58,3 млрд руб. в отсутствие нерезидентов на рынке может просто не найти покупателей, да и нет времени на их поиск — именно поэтому ГТЛК просто выдают деньги, напрямую»,— соглашается инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

Между тем в поддержке нуждается вся лизинговая отрасль, отмечают эксперты: российский финансовый сектор (многие лизинговые компании входят в банковские группы) первым попал под санкционный удар, столкнувшись с трудностями при проведении платежей и осуществлении международных операций. Кроме того, лизинговая отрасль пострадала и от ужесточившегося на рынке дефицита самих предметов лизинга: многие западные производители автомобилей и оборудования либо ушли с российского рынка, либо прекратили поставки в связи с санкциями и нарушениями логистики (см. “Ъ” от 28 мая). Переориентация на азиатских партнеров пока идет медленнее, чем ожидалось (см. “Ъ” от 25 июля).

Однако рассчитывать на докапитализацию из ФНБ другими игрокам лизингового рынка вряд ли стоит. В лизинге лидируют компании, входящие в крупные банковские группы, поясняет Дмитрий Александров, и если им потребуется докапитализация, скорее, ее придется проводить материнскому банку.

Полина Трифонова