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Коммерсантъ FM
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Госпрограммы взяли в лизинг

Новый бизнес сокращается медленнее

Рынок лизинга медленно восстанавливается после провала на фоне начала военных действий на Украине, падение объема нового бизнеса замедлилось. Игроков поддержали госпрограммы, переориентация на поставщиков из дружественных стран и работа с подержанной техникой. По итогам года снижение составит 13%, ожидают в «Эксперт РА», и в 2023 году на восстановление рынка рассчитывать не стоит.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем нового бизнеса лизинговых компаний в январе—сентябре снизился год к году на 15%, до 1,28 трлн руб., говорится в обзоре рынка от агентства «Эксперт РА», с которым ознакомился “Ъ”. Таким образом, падение несколько замедлилось: по итогам полугодия показатель снижался на 19% (см. “Ъ” от 13 сентября).

При этом впервые за десять лет портфель розничного сегмента (3,5 трлн руб., рост на 11% к началу года) превысил портфель корпоративного сегмента (2,7 трлн руб., падение на 19%).

«Лизингополучатели, относящиеся к крупному бизнесу, подвержены влиянию геополитики, поскольку в большей степени функционируют в международном пространстве или задействованы во внешней экономике. Как следствие, корпоративные сегменты в объеме нового бизнеса показали более сильное снижение (на 39%), нежели розничные (на 8%)»,— поясняют в «Эксперт РА». Среди корпоративного бизнеса наиболее пострадавшими оказались авиация (снижение на 45%) и судоходство (на 85%).

Вместе с тем ряд крупных компаний все же показал существенный рост нового бизнеса (см. таблицу). В сегментах грузового транспорта и строительной и дорожно-строительной техники он увеличился в три раза, в железнодорожной технике — вдвое, отмечает гендиректор «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. В ГК «Альфа Лизинг» показатели также поддержал сегмент грузовой техники, в том числе седельных тягачей и прицепной техники. Восстановление происходило и за счет самосвалов — на них был хороший спрос за счет госпрограмм по развитию дорожного строительства. «Драйверами рынка продолжают оставаться грузовой транспорт и спецтехника. При этом многолетний лидер топа продаж грузовиков — КамАЗ — в третьем квартале практически сравнялся по числу выданных грузовиков с китайской маркой Shacman»,— добавляют в «Европлане».

Крупнейшие лизинговые компании (по итогам девяти месяцев 2022 года)

Название Объем нового бизнеса (млрд руб. ) Изм. за год (%) Сумма новых договоров лизинга (млрд руб.) Лизинговый портфель (млрд руб.)*
«Газпромбанк Лизинг» (ГК) 259,5 73 433,9 682,1
«ВТБ Лизинг» 133,8 -5 254,8 638,4
«Сбербанк Лизинг» (ГК) 109,8 -12 174,6 807,0
«Альфа-Лизинг» (ГК) 105,4 17 176,9 300,5
«Европлан» 95,2 -10 н. д. 250,6
«Балтийский лизинг» (ГК) 70,4 7 106,3 143,1
«РЕСО-Лизинг» 54,5 -15 87,3 148,0
«Росагролизинг» 45,5 70 67,8 148,5
«ПСБ Лизинг» (ГК) 41,0 -33 65,0 222,6
Универсальная лизинговая компания 29,6 88 42,6 58,1
Государственная транспортная лизинговая компания 26,0 -76 33,1 1041,4
«Эволюция» 22,9 54 36,3 23,9
«Интерлизинг» 20,0 5 31,3 46,1
«Совкомбанк Лизинг» 19,4 7 30,8 45,1
«Восток-Лизинг» 12,3 -8 18,3 25,9

*На 01.10.22.

ГК — группа компаний.

По данным «Эксперт РА».

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) «функционируют преимущественно внутри российского рынка и оказались более гибкими в плане адаптации к его новым условиям», отмечают аналитики «Эксперт РА». Но и в рознице есть сегменты, значительно пострадавшие от кризиса: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за девять месяцев сократились на 59%. От более существенного падения спасло увеличение доли китайских марок (см. “Ъ” от 25 июля), а также рост продаж подержанных автомобилей (см. “Ъ” от 6 октября). При этом в третьем квартале сформировались и положительные факторы. «Цены начали снижаться и на новые автомобили, и на авто с пробегом»,— отмечают в «Европлане».

По итогам всего года, по оценкам «Эксперт РА», снижение в сегменте составит 13%, то есть объем нового бизнеса может достичь 2 трлн руб.

«С начала лета мы отмечаем постепенное восстановление рынка. Это позволяет предположить, что по итогам года он может показать падение на 10–15% вместо предполагавшихся полгода назад 40–50%»,— подтверждает гендиректор «Росбанк Лизинг» Гурам Кудрявцев.

Однако некоторые эксперты настроены пессимистично. В январе—сентябре количество новых предметов лизинга, предоставленных лизингополучателям, снизилось на 30%, подчеркивает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. За весь 2022 год, по его мнению, число предметов лизинга может сократиться на 40%, а договоров лизинга — на 35%. «В четвертом квартале будет самый большой обвал экономики»,— полагает господин Гришунин.

Ситуация в 2023 году во многом «будет отражать возможности восстановления российской экономики внутри страны и на международном рынке, а также степень адаптации отечественных предпринимателей к новым тенденциям макроконъюнктуры», отмечают в «Эксперт РА».

Сами лизинговые компании также осторожны в прогнозах.

«Из-за общей неопределенности техника из Китая будет ввозиться напрямую, а не собираться в России, что отразится на ценах и объемах в соответствии с законами эластичности»,— отмечает Сергей Клюшников, гендиректор «ВТБ Лизинг». По мнению господина Калинкина, тормозить развитие рынка в 2023 году будут сегменты авиационного, судостроительного комплекса, а также медленное импортозамещение.

Полина Трифонова

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