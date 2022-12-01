Госпрограммы взяли в лизинг

Рынок лизинга медленно восстанавливается после провала на фоне начала военных действий на Украине, падение объема нового бизнеса замедлилось. Игроков поддержали госпрограммы, переориентация на поставщиков из дружественных стран и работа с подержанной техникой. По итогам года снижение составит 13%, ожидают в «Эксперт РА», и в 2023 году на восстановление рынка рассчитывать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем нового бизнеса лизинговых компаний в январе—сентябре снизился год к году на 15%, до 1,28 трлн руб., говорится в обзоре рынка от агентства «Эксперт РА», с которым ознакомился “Ъ”. Таким образом, падение несколько замедлилось: по итогам полугодия показатель снижался на 19% (см. “Ъ” от 13 сентября).

При этом впервые за десять лет портфель розничного сегмента (3,5 трлн руб., рост на 11% к началу года) превысил портфель корпоративного сегмента (2,7 трлн руб., падение на 19%).

«Лизингополучатели, относящиеся к крупному бизнесу, подвержены влиянию геополитики, поскольку в большей степени функционируют в международном пространстве или задействованы во внешней экономике. Как следствие, корпоративные сегменты в объеме нового бизнеса показали более сильное снижение (на 39%), нежели розничные (на 8%)»,— поясняют в «Эксперт РА». Среди корпоративного бизнеса наиболее пострадавшими оказались авиация (снижение на 45%) и судоходство (на 85%).

Вместе с тем ряд крупных компаний все же показал существенный рост нового бизнеса (см. таблицу). В сегментах грузового транспорта и строительной и дорожно-строительной техники он увеличился в три раза, в железнодорожной технике — вдвое, отмечает гендиректор «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. В ГК «Альфа Лизинг» показатели также поддержал сегмент грузовой техники, в том числе седельных тягачей и прицепной техники. Восстановление происходило и за счет самосвалов — на них был хороший спрос за счет госпрограмм по развитию дорожного строительства. «Драйверами рынка продолжают оставаться грузовой транспорт и спецтехника. При этом многолетний лидер топа продаж грузовиков — КамАЗ — в третьем квартале практически сравнялся по числу выданных грузовиков с китайской маркой Shacman»,— добавляют в «Европлане».

Крупнейшие лизинговые компании (по итогам девяти месяцев 2022 года) Выйти из полноэкранного режима Название Объем нового бизнеса (млрд руб. ) Изм. за год (%) Сумма новых договоров лизинга (млрд руб.) Лизинговый портфель (млрд руб.)* «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 259,5 73 433,9 682,1 «ВТБ Лизинг» 133,8 -5 254,8 638,4 «Сбербанк Лизинг» (ГК) 109,8 -12 174,6 807,0 «Альфа-Лизинг» (ГК) 105,4 17 176,9 300,5 «Европлан» 95,2 -10 н. д. 250,6 «Балтийский лизинг» (ГК) 70,4 7 106,3 143,1 «РЕСО-Лизинг» 54,5 -15 87,3 148,0 «Росагролизинг» 45,5 70 67,8 148,5 «ПСБ Лизинг» (ГК) 41,0 -33 65,0 222,6 Универсальная лизинговая компания 29,6 88 42,6 58,1 Государственная транспортная лизинговая компания 26,0 -76 33,1 1041,4 «Эволюция» 22,9 54 36,3 23,9 «Интерлизинг» 20,0 5 31,3 46,1 «Совкомбанк Лизинг» 19,4 7 30,8 45,1 «Восток-Лизинг» 12,3 -8 18,3 25,9 Открыть в новом окне *На 01.10.22. ГК — группа компаний. По данным «Эксперт РА».

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) «функционируют преимущественно внутри российского рынка и оказались более гибкими в плане адаптации к его новым условиям», отмечают аналитики «Эксперт РА». Но и в рознице есть сегменты, значительно пострадавшие от кризиса: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за девять месяцев сократились на 59%. От более существенного падения спасло увеличение доли китайских марок (см. “Ъ” от 25 июля), а также рост продаж подержанных автомобилей (см. “Ъ” от 6 октября). При этом в третьем квартале сформировались и положительные факторы. «Цены начали снижаться и на новые автомобили, и на авто с пробегом»,— отмечают в «Европлане».

По итогам всего года, по оценкам «Эксперт РА», снижение в сегменте составит 13%, то есть объем нового бизнеса может достичь 2 трлн руб.

«С начала лета мы отмечаем постепенное восстановление рынка. Это позволяет предположить, что по итогам года он может показать падение на 10–15% вместо предполагавшихся полгода назад 40–50%»,— подтверждает гендиректор «Росбанк Лизинг» Гурам Кудрявцев.

Однако некоторые эксперты настроены пессимистично. В январе—сентябре количество новых предметов лизинга, предоставленных лизингополучателям, снизилось на 30%, подчеркивает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. За весь 2022 год, по его мнению, число предметов лизинга может сократиться на 40%, а договоров лизинга — на 35%. «В четвертом квартале будет самый большой обвал экономики»,— полагает господин Гришунин.

Ситуация в 2023 году во многом «будет отражать возможности восстановления российской экономики внутри страны и на международном рынке, а также степень адаптации отечественных предпринимателей к новым тенденциям макроконъюнктуры», отмечают в «Эксперт РА».

Сами лизинговые компании также осторожны в прогнозах.

«Из-за общей неопределенности техника из Китая будет ввозиться напрямую, а не собираться в России, что отразится на ценах и объемах в соответствии с законами эластичности»,— отмечает Сергей Клюшников, гендиректор «ВТБ Лизинг». По мнению господина Калинкина, тормозить развитие рынка в 2023 году будут сегменты авиационного, судостроительного комплекса, а также медленное импортозамещение.

Полина Трифонова