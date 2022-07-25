Лизингу не дается китайский

Лизинговые компании лишь частично смогли справиться с дефицитом предметов лизинга на рынке, в частности, за счет переориентации на китайских поставщиков. Преимущественно это удалось в менее технологичных и массовых сегментах. Но азиатские марки плохо известны потребителям, часто не имеют представительств в РФ и тоже испытывают политическое давление, даже при желании поставлять товары на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” представители лизинговых компаний, за месяцы, прошедшие после начала Россией военных действий на Украине, решить проблему дефицита предметов лизинга на рынке (см. “Ъ” от 28 мая) так и не удалось.

Частично получается заместить выбывших европейских поставщиков за счет реализации продержанной техники. Так, например, в «СберЛизинге» продажи подержанных машин выросли в первом полугодии на 300%.

Замещать же поставщиков, отказавшихся работать с Россией, пока выходит не слишком эффективно. «За первую половину года удалось наладить работу почти со всеми азиатскими марками, представленными в России, но их предложения не могут в полной мере заместить спрос на европейскую технику»,— поясняет директор по маркетингу ГК «Альфа-Лизинг» Мария Габуния.

В частности, для сегмента такси, где пользовались популярностью европейские седаны, альтернатив у китайских производителей нет, поэтому спрос среди таксопарков в целом упал, рассказывает госпожа Габуния. Лучше обстоят дела с грузовым транспортом. По данным аналитического агентства «Автостат», реализация китайского грузового транспорта выросла в период с марта по май 2022 года на 44% по отношению к объему продаж за первые два месяца 2022 года (см. “Ъ” от 20 июля). Тем не менее в сегменте седельных тягачей технику «большой европейской семерки (Volvo, Scania, MAN, Mercedes-Benz, DAF, Iveco, Renault.— “Ъ”) пока лишь точечно пробуют заместить китайские марки», уточняет Мария Габуния.

Во многом получилось «переориентироваться на восток» в сегменте контейнерных грузоперевозок. Однако в связи с уходом международных контейнерных линий в России сложился дефицит контейнеров (см. “Ъ” от 21 июля), по некоторым оценкам, он составляет 70–300 тыс. штук. «Многие игроки российского рынка сейчас напрямую закупают контейнеры у китайских производителей, которые способны производить их большими объемами и в короткие сроки. И курс доллара способствует такой политике»,— рассказывает управляющий директор по лизингу подвижного состава «ВТБ Лизинга» Оксана Ивановская. Стоимость контейнеров российского производства существенно выше, подчеркивает она.

По данным «Европлана», азиатские бренды занимают сейчас около трети от общего объема сделок. Более скромные оценки у компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ, бывшая «Делойт энд Туш») — в зависимости от сегмента и модели доля азиатской техники может составлять 15–20%. Доля продаж новой китайской техники сегмента авто и спецтехники доходит до 30–40%, уточняют в Совкомбанке. Дефицит европейской техники наиболее безболезненно может быть заменен китайской в сегменте строительного оборудования, дорожно-строительных и сельскохозяйственных машин, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Зоя Советкина.

Вместе с тем участники рынка отмечают трудности, сдерживающие развитие «восточного направления». «Требуется расширение модельного ряда брендов, формирование привлекательной ценовой политики, большая популяризация китайских марок в России, а также развитие корпоративного направления продаж»,— поясняет медленные темпы замещения гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров.

Причем даже по тем предметам лизинга, что и ранее поставлялись из Азии, удлинился срок нахождения техники и оборудования на таможне, добавляет региональный директор компании «Интерлизинг» по ЦФО Елена Банникова. Необходимо время, чтобы транспортные средства получили сертификат соответствия для массового импорта в Россию, отмечает Мария Габуния. Кроме того, в подавляющем большинстве китайские автопроизводители не имеют специализированной финансовой или лизинговой компании и их стратегия «может часто трансформироваться под влиянием политики штаб-квартиры», говорит руководитель группы ДРТ Татьяна Кофанова.

В результате рост доли азиатской техники не отменяет общего снижения объемов продаж на рынке лизинга, отмечает Елена Банникова. Сокращается количество сделок при сохранении того же количества лизинговых компаний на рынке, отмечают его участники. В результате, по словам Марии Габунии, «конкуренция за каждого клиента повышается и, соответственно, снижается маржа».

Полина Трифонова