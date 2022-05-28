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Коммерсантъ FM
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Лизинг ищет имущество

Компании столкнулись с дефицитом объектов аренды

Показатели лизинговой отрасли показали значительную просадку по сравнению с началом года. Компании столкнулись сразу с комплексом проблем: резким ростом ставки ЦБ, затруднением доступа к фондированию и дефицитом объектов лизинга. И если ключевая ставка уже начала снижаться, что может привести к стабилизации финансовых условий для компаний и их клиентов во втором полугодии, то вопрос с дефицитом объектов лизинга быстро решить не удастся.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале второго квартала лизинговые компании продемонстрировали существенное снижение по сравнению с началом года. В апреле 7,1 тыс. клиентов заключили 10,8 тыс. договоров, по которым было получено 19,5 тыс. предметов лизинга (это разнообразные транспортные средства, строительная и спецтехника, промышленное оборудование и т.д.). В феврале показатели были в 1,8–2,4 раза выше. Такие данные привел президент Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) Алексей Киркоров на отраслевом съезде.

Ставки на рынке лизинга в среднем выросли примерно на 10%, что увеличило размер лизингового платежа на 30%, отметил он.

Ситуация на рынке осложнилась и многократным ростом стоимости имущества (в частности, к прошлому году стоимость автомобилей выросла в среднем на 20%), и его дефицитом, отмечают в ОЛА (см. “Ъ” от 9 марта). В такой ситуации, по мнению директора по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александра Сараева, лизинговой отрасли нужно решать проблему с доступом к имуществу: пересматривать портфель брендов, учиться работать с бывшей в употреблении техникой. Соответственно, должна быть проработана законодательная схема по выкупу б/у имущества у физических лиц. Кроме того, из-за дефицита предметов лизинга необходимо будет их оперативно и эффективно перераспределять по участникам рынка, указывает господин Киркоров. И законопроект о досрочном выкупе имущества будет рассматриваться в первом чтении в ближайшее время, 6–7 июня.

Другой проблемой, с которой столкнулась лизинговая отрасль, стала проблема доступа к фондированию. «Резко выросла стоимость заемных средств, кроме того, банки перестраховываются, и лизинговым компаниям трудно получить новые транши. В итоге лизинговым компаниям приходится более осторожно подходить к наращиванию портфеля»,— поясняет господин Сараев. Лизинговые компании охотно привлекали средства с помощью облигаций, но «первичный рынок облигаций сейчас скорее мертв», добавляет эксперт.

Доступность заемных средств главным образом зависит от ключевой ставки.

В начале марта Банк России поднял ставку с 9,5% до 20%, к концу апреля скорректировал ее до 14%, а на последнем заседании — до 11% (см. “Ъ” от 27 мая). «Если за ключевой ставкой снизятся и ставки трех-четырехлетнего банковского кредитования, а также если банки снизят ранее поднятые ставки даже в действовавших соглашениях, это смягчит удар»,— считает гендиректор «Европлана» Александр Михайлов.

Проблему нехватки техники и роста ее стоимости решить сложнее. «Спрос со стороны бизнеса на автомобили и спецтехнику останется, и его будет стимулировать дальнейшее понижение ключевой ставки. Но сток техники в стране сокращается, и именно это тормозит рынок»,— указывает начальник управления по развитию бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинга» Вячеслав Михайлов. Эта проблема может решиться только в долгосрочной перспективе: в сегменте легковых автомобилей в России работают только два завода, а китайские производители осторожно относятся к завозу техники в Россию, поясняет он.

Как лизингодатели готовится к трудностям в долгосрочной перспективе

Что касается перспектив восстановления лизингового рынка, то опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка не рискуют давать позитивных прогнозов. Текущий кризис в отрасли будет намного суровее кризисов 2020-го и даже 2008 года, когда лизинговая отрасль упала на 70% по динамике предметов лизинга, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Особенностью текущего кризиса в лизинговой отрасли является схождение в одной точке товарного дефицита по большинству предметов лизинга, "заградительной" ставки кредитования в первой половине 2022 года и сокращения инвестиций в основной капитал»,— перечисляет эксперт. НРА ожидает, что в 2022 году количество новых лизинговых договоров может сократиться на 40–50%, а количество предметов лизинга — на 45–55%. В базовом сценарии падение лизингового рынка продлится до первого квартала 2023 года по мере снижения ключевой ставки до 9% и выстраивания новых поставок, полагает господин Гришунин.

Полина Трифонова

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