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Коммерсантъ FM
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Лизинг зафиксируют в реестре

Конкуренцию в отрасли обещают сделать добросовестной

На фоне удлинения сроков поставок предметов лизинга на российский рынок депутаты ускорили принятие законопроекта, призванного обеспечить защиту лизингополучателей. Документ должен обезопасить сегмент от потенциальных мошеннических сделок и недобросовестной конкуренции. Преимущественно проблема касается розничного сегмента лизинга: легковых и грузовых автомобилей и некоторых видов строительной техники.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Госдума 17 ноября приняла в первом чтении законопроект, гарантирующий «обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды» в едином реестре сведений о фактах деятельности юрлиц («Федресурс»), а также «противодействие недобросовестной конкуренции в сфере лизинга».

Предполагается, что лизинговые компании будут обязаны вносить в реестр сведения о заключении договоров не позднее трех рабочих дней с даты передачи техники лизингополучателю, а не с даты подписания.

По мнению разработчиков законопроекта, публикация сведений улучшит раскрытие информации о рисках, которые могут возникать у лизингополучателей.

В частности, это позволит избежать ситуаций, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или по договору финансовой аренды (лизинга) или продается с целью создания эффекта «добросовестного приобретения».

Кроме того, говорится в пояснительной записке, «на практике нередко возникают ситуации, когда после заключения договора лизинга лизингополучатель отказывается от договора лизинга до передачи ему предмета лизинга». Существующая в реестре запись «фактически вводит пользователей реестра в заблуждение», поскольку правовые отношения еще не возникли.

Лизинговая отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших от санкционного давления — сегмент не только столкнулся с трудностями финансирования, но и с дефицитом предметов лизинга (см. “Ъ” от 28 мая и 31 мая). По данным «Эксперт РА», за первое полугодие 2022 года объем нового бизнеса снизился на 19%, до 770 млрд руб.

Проблема недобросовестной конкуренции стоит в лизинге давно, говорят источники “Ъ”. Однако она касается преимущественно «розницы» — небольших и частных компаний, а также компаний, занимающихся автолизингом для ИП и предприятий малого бизнеса.

Ситуации, когда между заключением лизингового договора и получением предмета лизинга одни компании забирали клиентов у других, могли происходить в сегменте легковых и грузовых автомобилей, а также розничной спецтехники, поясняет президент Объединенной лизинговой ассоциации Алексей Киркоров.

Это связано с логистическими проблемами и трудностями с доступом к предметам лизинга на рынке, поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина. Временной промежуток между заключением договора и поставкой предмета лизинга, в особенности по европейским маркам, может достигать полугода, отмечает она.

На рынке лизинга активизируются процессы консолидации

Активно проблему поднимал, например, «Европлан», одна из крупнейших частных лизинговых компаний в РФ, специализирующаяся на автолизинге. Еще в 2016 году в интервью рейтинговому агентству «Эксперт РА» прежний гендиректор «Европлана» Александр Михайлов отмечал, что отрасли необходим не реестр лизинговых сделок, а реестр обременений активов. Так, по его словам, список лизинговых сделок «лишь убивает конкуренцию и конфиденциальную информацию о лизингополучателях, при этом никак не влияя на финансовую стабильность лизинговой отрасли».

Предложенные изменения «помогут повысить достоверность информации о договорах финансовой аренды и сделать рынок более прозрачным», отмечает директор по поддержке бизнеса «ВТБ Лизинг» Сабина Королева. При этом, полагает она, нововведения исключают возможности для недобросовестной конкуренции и не накладывают существенных обременений на лизинговые компании.

Полина Трифонова

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