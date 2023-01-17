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Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили народную артистку СССР Инну Чурикову. Она умерла 14 января в возрасте 79 лет. Ее похоронили рядом с могилами режиссера и актера Владимира Меньшова, а также актера Василия Ланового. Ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Инны Чуриковой.

«Сердце слезами обливается — какая потеря. Как можно пережить это, не знаю. Держитесь, пожалуйста, крепитесь»,— сказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, обращаясь к родным актрисы (цитата по ТАСС). К могиле Инны Чуриковой возложили траурные венки, в том числе от ленкомовцев, президента РФ, главы правительства, патриарха.

Изначально планировалось провести прощание с актрисой в театре «Ленком Марка Захарова», но затем по решению семьи его перенесли в храм Христа Спасителя.

Фотогалерея

Как прошла траурная церемония

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По решению семьи, траурная церемония была перенесена из театра «Ленком Марка Захарова», где Инна Чурикова служила с 1975 года, в храм Христа Спасителя

По решению семьи, траурная церемония была перенесена из театра «Ленком Марка Захарова», где Инна Чурикова служила с 1975 года, в храм Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов (в центре) и сын Иван Панфилов (второй справа) на церемонии прощания в храме Христа Спасителя

Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов (в центре) и сын Иван Панфилов (второй справа) на церемонии прощания в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдетти возложил букет роз к гробу актрисы

Главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдетти возложил букет роз к гробу актрисы

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала смерть Инны Чуриковой «личной утратой»

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала смерть Инны Чуриковой «личной утратой»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Актер Сергей Степанченко

Актер Сергей Степанченко

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Церемония отпевания

Церемония отпевания

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Глеб (слева) и Иван Панфиловы у гроба актрисы

Глеб (слева) и Иван Панфиловы у гроба актрисы

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Почитатели творчества Инны Чуриковой несли венки и цветы к храму Христа Спасителя

Почитатели творчества Инны Чуриковой несли венки и цветы к храму Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Еще до отпевания в храм пришло более 200 человек

Еще до отпевания в храм пришло более 200 человек

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Актриса Лия Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Худрук Театра наций Евгений Миронов (в центре)

Худрук Театра наций Евгений Миронов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына

Президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Митрополит Каширский, викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси Феогност на церемонии отпевания

Митрополит Каширский, викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси Феогност на церемонии отпевания

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Актер и режиссер Александр Адабашьян

Актер и режиссер Александр Адабашьян

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Худрук Театра Луны Евгений Герасимов

Худрук Театра Луны Евгений Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Церемония отпевания

Церемония отпевания

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни

Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

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По решению семьи, траурная церемония была перенесена из театра «Ленком Марка Захарова», где Инна Чурикова служила с 1975 года, в храм Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов (в центре) и сын Иван Панфилов (второй справа) на церемонии прощания в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдетти возложил букет роз к гробу актрисы

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала смерть Инны Чуриковой «личной утратой»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Актер Сергей Степанченко

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Церемония отпевания

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Глеб (слева) и Иван Панфиловы у гроба актрисы

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Почитатели творчества Инны Чуриковой несли венки и цветы к храму Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Еще до отпевания в храм пришло более 200 человек

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Актриса Лия Ахеджакова

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Худрук Театра наций Евгений Миронов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Митрополит Каширский, викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси Феогност на церемонии отпевания

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Актер и режиссер Александр Адабашьян

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Худрук Театра Луны Евгений Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Церемония отпевания

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

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Инна Чурикова служила в «Ленкоме» с 1975 года. На ее счету более 60 ролей в фильмах и сериалах. В числе наиболее известных из них: «Морозко» (1964 год), «Начало» (1970), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Ширли-мырли» (1995).

О творческом пути актрисы читайте в публикации «Ъ» «Королева вне формул».

Мария Федотова

Фотогалерея

Жизнь и карьера Инны Чуриковой

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Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии в семье сотрудника сельхозакадемии Михаила Чурикова и агрохимика Елизаветы Матровой. Еще в школьные годы поступила в студию при Театре имени Станиславского, а будучи студенткой дебютировала на экране, сыграв Райку в картине «Тучи над Борском» Василия Ордынского

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии в семье сотрудника сельхозакадемии Михаила Чурикова и агрохимика Елизаветы Матровой. Еще в школьные годы поступила в студию при Театре имени Станиславского, а будучи студенткой дебютировала на экране, сыграв Райку в картине «Тучи над Борском» Василия Ордынского

Фото: Микола Гнисюк / Фотоархив журнала «Огонек» / Микола Гнисюк

«Артисткой я стала благодаря маме. Мама мне всегда говорила, что я буду актрисой. Я не хотела ее огорчать. Если бы не мама, я бы, возможно, в себя не поверила, хотя, мне кажется, с пеленок что-то разыгрывала, представляла, изображала»

«Артисткой я стала благодаря маме. Мама мне всегда говорила, что я буду актрисой. Я не хотела ее огорчать. Если бы не мама, я бы, возможно, в себя не поверила, хотя, мне кажется, с пеленок что-то разыгрывала, представляла, изображала»

Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонек»

По окончании школы Инна Чурикова поступила в Щепкинское училище на курс Вениамина Цыганкова, продолжая сниматься в кино. В этот период она отметилась ролями в таких фильмах, как «Где ты теперь, Максим?», «Я шагаю по Москве», «Морозко»&lt;br> На фото: Инна Чурикова на съемках фильма «Тема»

По окончании школы Инна Чурикова поступила в Щепкинское училище на курс Вениамина Цыганкова, продолжая сниматься в кино. В этот период она отметилась ролями в таких фильмах, как «Где ты теперь, Максим?», «Я шагаю по Москве», «Морозко»
На фото: Инна Чурикова на съемках фильма «Тема»

Фото: Юрий Лизунов / ТАСС

Инна Чурикова знакома массовому телезрителю множеством запоминающихся ролей в кино. Среди них — Марфушка в сказке «Морозко», Варвара в «Стряпухе», яркие образы в фильмах «Я шагаю по Москве», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага» и многие другие&lt;br> На фото: кадр из фильма «Васса» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова»

Инна Чурикова знакома массовому телезрителю множеством запоминающихся ролей в кино. Среди них — Марфушка в сказке «Морозко», Варвара в «Стряпухе», яркие образы в фильмах «Я шагаю по Москве», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага» и многие другие
На фото: кадр из фильма «Васса» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова»

Фото: ТАСС

«Я ко всем своим ролям отношусь одинаково. Может, это и странно, но я не делю их на любимые или нелюбимые. Мои роли для меня как дети, как часть моей жизни. Я не могу выбирать, какая часть жизни нравится мне больше: это прожито, создано и оставило в душе след»&lt;br> На фото: кадр из спектакля «Оптимистическая трагедия»

«Я ко всем своим ролям отношусь одинаково. Может, это и странно, но я не делю их на любимые или нелюбимые. Мои роли для меня как дети, как часть моей жизни. Я не могу выбирать, какая часть жизни нравится мне больше: это прожито, создано и оставило в душе след»
На фото: кадр из спектакля «Оптимистическая трагедия»

Фото: Олег Иванов / ТАСС

С 1975 года Инна Чурикова работала в труппе театра «Ленком», где оставалось ведущей актрисой почти 40 лет. Роли, сыгранные актрисой за годы на сцене театра, вошли в историю отечественного театрального искусства. Среди запоминающихся образов — роль свахи в спектакле Марка Захарова «Женитьба», Гертруда из «Гамлета», Аркадина в «Чайке»&lt;br> На фото: Инна Чурикова (справа) примеряет костюм Гертруды

С 1975 года Инна Чурикова работала в труппе театра «Ленком», где оставалось ведущей актрисой почти 40 лет. Роли, сыгранные актрисой за годы на сцене театра, вошли в историю отечественного театрального искусства. Среди запоминающихся образов — роль свахи в спектакле Марка Захарова «Женитьба», Гертруда из «Гамлета», Аркадина в «Чайке»
На фото: Инна Чурикова (справа) примеряет костюм Гертруды

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

В 1991 году Инна Чурикова стала народной артисткой СССР. В 1993 году актриса снялась сразу в трех фильмах. «Год собаки» Семена Арановича получил «Серебряного Медведя» на Берлинском кинофестивале. «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского побывала в Каннах

В 1991 году Инна Чурикова стала народной артисткой СССР. В 1993 году актриса снялась сразу в трех фильмах. «Год собаки» Семена Арановича получил «Серебряного Медведя» на Берлинском кинофестивале. «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского побывала в Каннах

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек»

По словам Марка Захарова, «Инне Чуриковой подвластна магия преображения. Она на глазах, постепенно, зримо, может становиться красивой, своеобразной, уникальной Женской Индивидуальностью — существом, обладающим каким-то особым шармом и какой-то особой красотой. Чурикова знает тайны подсознания, и только редкая актриса способна к ним прикоснуться. Она обладает особой магической силой, которая меняет ее из роли в роль»

По словам Марка Захарова, «Инне Чуриковой подвластна магия преображения. Она на глазах, постепенно, зримо, может становиться красивой, своеобразной, уникальной Женской Индивидуальностью — существом, обладающим каким-то особым шармом и какой-то особой красотой. Чурикова знает тайны подсознания, и только редкая актриса способна к ним прикоснуться. Она обладает особой магической силой, которая меняет ее из роли в роль»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

В октябре 2007 года президент России Владимир Путин вручил актрисе орден «За заслуги перед Отечеством» III степеней за большой вклад в развитие театрального искусства. Также у актрисы есть ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней

В октябре 2007 года президент России Владимир Путин вручил актрисе орден «За заслуги перед Отечеством» III степеней за большой вклад в развитие театрального искусства. Также у актрисы есть ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Мне кажется, что такое призвание от Бога, который предназначает тебе ту или иную судьбу. Поэтому если есть у тебя сильное желание стать актером или режиссером (я бы даже сказала — недуг), никуда ты от этого не денешься. Потребность играть будет выше, важнее внешних атрибутов профессии. А популярность, честно говоря, — проверка на прочность»

«Мне кажется, что такое призвание от Бога, который предназначает тебе ту или иную судьбу. Поэтому если есть у тебя сильное желание стать актером или режиссером (я бы даже сказала — недуг), никуда ты от этого не денешься. Потребность играть будет выше, важнее внешних атрибутов профессии. А популярность, честно говоря, — проверка на прочность»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Актриса является обладательницей премий «Ника» (1992, 2004), «Хрустальная Турандот» (1995, 2011), «Золотая Маска» (2001), «ТЭФИ» (2003), «Золотой орел» (2004, 2007)

Актриса является обладательницей премий «Ника» (1992, 2004), «Хрустальная Турандот» (1995, 2011), «Золотая Маска» (2001), «ТЭФИ» (2003), «Золотой орел» (2004, 2007)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Знакомство с режиссером Глебом Панфиловым (на фото слева) стало поворотным событием в жизни Чуриковой. Пригласив ее на главную роль Тани Теткиной в фильм «В огне брода нет» (1967), на тот момент выпускник Высших режиссерских курсов впоследствии стал мужем актрисы. Кроме этого фильма, Чурикова снялась еще в семи картинах режиссера, среди которых «Начало» (1970), «Прошу слова» (1976), «Тема» (1979), «Валентина» (1981), «Васса» (1983), «Мать» (1990), «Романовы. Венценосная семья» (2000)

Знакомство с режиссером Глебом Панфиловым (на фото слева) стало поворотным событием в жизни Чуриковой. Пригласив ее на главную роль Тани Теткиной в фильм «В огне брода нет» (1967), на тот момент выпускник Высших режиссерских курсов впоследствии стал мужем актрисы. Кроме этого фильма, Чурикова снялась еще в семи картинах режиссера, среди которых «Начало» (1970), «Прошу слова» (1976), «Тема» (1979), «Валентина» (1981), «Васса» (1983), «Мать» (1990), «Романовы. Венценосная семья» (2000)

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

Про себя Инна Чурикова говорила, что она «была скрытой диссиденткой». И хотя актриса не участвовала в демонстрациях и открыто не выражала свои антиправительственные взгляды, на «заметке» у руководства она все же стояла. Поэтому из многих фильмов, где снималась актриса, кадры с ее участием вырезали

Про себя Инна Чурикова говорила, что она «была скрытой диссиденткой». И хотя актриса не участвовала в демонстрациях и открыто не выражала свои антиправительственные взгляды, на «заметке» у руководства она все же стояла. Поэтому из многих фильмов, где снималась актриса, кадры с ее участием вырезали

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Инна Чурикова в театре «Ленком» исполняла главные роли в спектаклях «Tout paye, или Все оплачено» Ива Жамиака; «Город миллионеров» по пьесе Эдуардо Де Филиппо; «Аквитанская львица» по мотивам пьесы Джеймса Голдмена «Лев зимой»; «Ложь во спасение» по мотивам Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя». Актриса ушла из жизни 14 января 2023 года &lt;br> На фото: кадр из спектакля «Город миллионеров»

Инна Чурикова в театре «Ленком» исполняла главные роли в спектаклях «Tout paye, или Все оплачено» Ива Жамиака; «Город миллионеров» по пьесе Эдуардо Де Филиппо; «Аквитанская львица» по мотивам пьесы Джеймса Голдмена «Лев зимой»; «Ложь во спасение» по мотивам Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя». Актриса ушла из жизни 14 января 2023 года
На фото: кадр из спектакля «Город миллионеров»

Фото: Николай Симаков / ТАСС

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Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии в семье сотрудника сельхозакадемии Михаила Чурикова и агрохимика Елизаветы Матровой. Еще в школьные годы поступила в студию при Театре имени Станиславского, а будучи студенткой дебютировала на экране, сыграв Райку в картине «Тучи над Борском» Василия Ордынского

Фото: Микола Гнисюк / Фотоархив журнала «Огонек» / Микола Гнисюк

«Артисткой я стала благодаря маме. Мама мне всегда говорила, что я буду актрисой. Я не хотела ее огорчать. Если бы не мама, я бы, возможно, в себя не поверила, хотя, мне кажется, с пеленок что-то разыгрывала, представляла, изображала»

Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонек»

По окончании школы Инна Чурикова поступила в Щепкинское училище на курс Вениамина Цыганкова, продолжая сниматься в кино. В этот период она отметилась ролями в таких фильмах, как «Где ты теперь, Максим?», «Я шагаю по Москве», «Морозко»
На фото: Инна Чурикова на съемках фильма «Тема»

Фото: Юрий Лизунов / ТАСС

Инна Чурикова знакома массовому телезрителю множеством запоминающихся ролей в кино. Среди них — Марфушка в сказке «Морозко», Варвара в «Стряпухе», яркие образы в фильмах «Я шагаю по Москве», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага» и многие другие
На фото: кадр из фильма «Васса» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова»

Фото: ТАСС

«Я ко всем своим ролям отношусь одинаково. Может, это и странно, но я не делю их на любимые или нелюбимые. Мои роли для меня как дети, как часть моей жизни. Я не могу выбирать, какая часть жизни нравится мне больше: это прожито, создано и оставило в душе след»
На фото: кадр из спектакля «Оптимистическая трагедия»

Фото: Олег Иванов / ТАСС

С 1975 года Инна Чурикова работала в труппе театра «Ленком», где оставалось ведущей актрисой почти 40 лет. Роли, сыгранные актрисой за годы на сцене театра, вошли в историю отечественного театрального искусства. Среди запоминающихся образов — роль свахи в спектакле Марка Захарова «Женитьба», Гертруда из «Гамлета», Аркадина в «Чайке»
На фото: Инна Чурикова (справа) примеряет костюм Гертруды

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

В 1991 году Инна Чурикова стала народной артисткой СССР. В 1993 году актриса снялась сразу в трех фильмах. «Год собаки» Семена Арановича получил «Серебряного Медведя» на Берлинском кинофестивале. «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского побывала в Каннах

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек»

По словам Марка Захарова, «Инне Чуриковой подвластна магия преображения. Она на глазах, постепенно, зримо, может становиться красивой, своеобразной, уникальной Женской Индивидуальностью — существом, обладающим каким-то особым шармом и какой-то особой красотой. Чурикова знает тайны подсознания, и только редкая актриса способна к ним прикоснуться. Она обладает особой магической силой, которая меняет ее из роли в роль»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

В октябре 2007 года президент России Владимир Путин вручил актрисе орден «За заслуги перед Отечеством» III степеней за большой вклад в развитие театрального искусства. Также у актрисы есть ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Мне кажется, что такое призвание от Бога, который предназначает тебе ту или иную судьбу. Поэтому если есть у тебя сильное желание стать актером или режиссером (я бы даже сказала — недуг), никуда ты от этого не денешься. Потребность играть будет выше, важнее внешних атрибутов профессии. А популярность, честно говоря, — проверка на прочность»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Актриса является обладательницей премий «Ника» (1992, 2004), «Хрустальная Турандот» (1995, 2011), «Золотая Маска» (2001), «ТЭФИ» (2003), «Золотой орел» (2004, 2007)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Знакомство с режиссером Глебом Панфиловым (на фото слева) стало поворотным событием в жизни Чуриковой. Пригласив ее на главную роль Тани Теткиной в фильм «В огне брода нет» (1967), на тот момент выпускник Высших режиссерских курсов впоследствии стал мужем актрисы. Кроме этого фильма, Чурикова снялась еще в семи картинах режиссера, среди которых «Начало» (1970), «Прошу слова» (1976), «Тема» (1979), «Валентина» (1981), «Васса» (1983), «Мать» (1990), «Романовы. Венценосная семья» (2000)

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

Про себя Инна Чурикова говорила, что она «была скрытой диссиденткой». И хотя актриса не участвовала в демонстрациях и открыто не выражала свои антиправительственные взгляды, на «заметке» у руководства она все же стояла. Поэтому из многих фильмов, где снималась актриса, кадры с ее участием вырезали

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Инна Чурикова в театре «Ленком» исполняла главные роли в спектаклях «Tout paye, или Все оплачено» Ива Жамиака; «Город миллионеров» по пьесе Эдуардо Де Филиппо; «Аквитанская львица» по мотивам пьесы Джеймса Голдмена «Лев зимой»; «Ложь во спасение» по мотивам Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя». Актриса ушла из жизни 14 января 2023 года
На фото: кадр из спектакля «Город миллионеров»

Фото: Николай Симаков / ТАСС

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