Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили народную артистку СССР Инну Чурикову. Она умерла 14 января в возрасте 79 лет. Ее похоронили рядом с могилами режиссера и актера Владимира Меньшова, а также актера Василия Ланового. Ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Инны Чуриковой.

«Сердце слезами обливается — какая потеря. Как можно пережить это, не знаю. Держитесь, пожалуйста, крепитесь»,— сказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, обращаясь к родным актрисы (цитата по ТАСС). К могиле Инны Чуриковой возложили траурные венки, в том числе от ленкомовцев, президента РФ, главы правительства, патриарха.

Изначально планировалось провести прощание с актрисой в театре «Ленком Марка Захарова», но затем по решению семьи его перенесли в храм Христа Спасителя.

Инна Чурикова служила в «Ленкоме» с 1975 года. На ее счету более 60 ролей в фильмах и сериалах. В числе наиболее известных из них: «Морозко» (1964 год), «Начало» (1970), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Ширли-мырли» (1995).

О творческом пути актрисы читайте в публикации «Ъ» «Королева вне формул».

Мария Федотова