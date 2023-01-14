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Коммерсантъ FM
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Умерла актриса Инна Чурикова

В возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова. Об этом сообщил ТАСС директор «Ленкома» Марк Варшавер. По предварительным данным, прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в «Ленкоме». Дата и место похорон пока не известны.

Инна Чурикова

Инна Чурикова

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Инна Чурикова

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице»,— сказал господин Варшавер. По его словам, она скончалась после продолжительной болезни. Другие подробности он не привел.

Инна Чурикова играла в «Ленкоме» с 1975 года. Ее карьера в кино началась в 1960 году, когда она дебютировала в фильме «Тучи над Борском». На ее счету более 60 ролей в фильмах и сериалах. В числе наиболее известных из них: «Морозко» (1964 год), «Тридцать три» (1965), «Нелоувимые мстители» (1966), «В огне брода нет» (1967), «Начало» (1970), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Военно-полевой роман» (1983), «Курьер» (1986), «Мать» (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Благословите женщину» (2003), «Без вины виоватые» (2008), «Без границ» (2015).

Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997 год). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2019 году получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство.

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Жизненный путь Инны Чуриковой

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Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии в семье сотрудника сельхозакадемии Михаила Чурикова и агрохимика Елизаветы Матровой. Еще в школьные годы поступила в студию при Театре имени Станиславского, а будучи студенткой дебютировала на экране, сыграв Райку в картине «Тучи над Борском» Василия Ордынского

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии в семье сотрудника сельхозакадемии Михаила Чурикова и агрохимика Елизаветы Матровой. Еще в школьные годы поступила в студию при Театре имени Станиславского, а будучи студенткой дебютировала на экране, сыграв Райку в картине «Тучи над Борском» Василия Ордынского

Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / Микола Гнисюк

«Артисткой я стала благодаря маме. Мама мне всегда говорила, что я буду актрисой. Я не хотела ее огорчать. Если бы не мама, я бы, возможно, в себя не поверила, хотя, мне кажется, с пеленок что-то разыгрывала, представляла, изображала»

«Артисткой я стала благодаря маме. Мама мне всегда говорила, что я буду актрисой. Я не хотела ее огорчать. Если бы не мама, я бы, возможно, в себя не поверила, хотя, мне кажется, с пеленок что-то разыгрывала, представляла, изображала»

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонек»

По окончании школы Инна Чурикова поступила в Щепкинское училище на курс Вениамина Цыганкова, продолжая сниматься в кино. В этот период она отметилась ролями в таких фильмах, как «Где ты теперь, Максим?», «Я шагаю по Москве», «Морозко»

По окончании школы Инна Чурикова поступила в Щепкинское училище на курс Вениамина Цыганкова, продолжая сниматься в кино. В этот период она отметилась ролями в таких фильмах, как «Где ты теперь, Максим?», «Я шагаю по Москве», «Морозко»

Фото: Юрий Лизунов / ТАСС

Инна Чурикова знакома массовому телезрителю множеством запоминающихся ролей в кино. Среди них — Марфушка в сказке «Морозко», Варвара в «Стряпухе», яркие образы в фильмах «Я шагаю по Москве», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага» и многие другие&lt;br>На фото: кадр из фильма «Васса» по пьесе А.М.Горького «Васса Железнова»

Инна Чурикова знакома массовому телезрителю множеством запоминающихся ролей в кино. Среди них — Марфушка в сказке «Морозко», Варвара в «Стряпухе», яркие образы в фильмах «Я шагаю по Москве», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага» и многие другие
На фото: кадр из фильма «Васса» по пьесе А.М.Горького «Васса Железнова»

Фото: ТАСС

«Я ко всем своим ролям отношусь одинаково. Может, это и странно, но я не делю их на любимые или нелюбимые. Мои роли для меня как дети, как часть моей жизни. Я не могу выбирать, какая часть жизни нравится мне больше: это прожито, создано и оставило в душе след»

«Я ко всем своим ролям отношусь одинаково. Может, это и странно, но я не делю их на любимые или нелюбимые. Мои роли для меня как дети, как часть моей жизни. Я не могу выбирать, какая часть жизни нравится мне больше: это прожито, создано и оставило в душе след»

Фото: Олег Иванов / ТАСС

С 1975 года Инна Чурикова работала в труппе театра «Ленком», где оставалось ведущей актрисой почти 40 лет. Роли, сыгранные актрисой за годы на сцене театра, вошли в историю отечественного театрального искусства. Среди запоминающихся образов — роль свахи в спектакле Марка Захарова «Женитьба», Гертруда из «Гамлета», Аркадина в «Чайке»

С 1975 года Инна Чурикова работала в труппе театра «Ленком», где оставалось ведущей актрисой почти 40 лет. Роли, сыгранные актрисой за годы на сцене театра, вошли в историю отечественного театрального искусства. Среди запоминающихся образов — роль свахи в спектакле Марка Захарова «Женитьба», Гертруда из «Гамлета», Аркадина в «Чайке»

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

В 1991 году Инна Чурикова стала народной артисткой СССР. В 1993 году актриса снялась сразу в трех фильмах. «Год собаки» Семена Арановича получил «Серебряного Медведя» на Берлинском кинофестивале. «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского побывала в Каннах

В 1991 году Инна Чурикова стала народной артисткой СССР. В 1993 году актриса снялась сразу в трех фильмах. «Год собаки» Семена Арановича получил «Серебряного Медведя» на Берлинском кинофестивале. «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского побывала в Каннах

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

По словам Марка Захарова, «Инне Чуриково подвластна магия преображения. Она на глазах, постепенно, зримо, может становиться красивой, своеобразной, уникальной Женской Индивидуальностью — существом, обладающим каким-то особым шармом и какой-то особой красотой. Чурикова знает тайны подсознания, и только редкая актриса способна к ним прикоснуться. Она обладает особой магической силой, которая меняет ее из роли в роль»

По словам Марка Захарова, «Инне Чуриково подвластна магия преображения. Она на глазах, постепенно, зримо, может становиться красивой, своеобразной, уникальной Женской Индивидуальностью — существом, обладающим каким-то особым шармом и какой-то особой красотой. Чурикова знает тайны подсознания, и только редкая актриса способна к ним прикоснуться. Она обладает особой магической силой, которая меняет ее из роли в роль»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

В октябре 2007 года президент России Владимир Путин вручил актрисе орден «За заслуги перед Отечеством» III степеней за большой вклад в развитие театрального искусства

В октябре 2007 года президент России Владимир Путин вручил актрисе орден «За заслуги перед Отечеством» III степеней за большой вклад в развитие театрального искусства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Мне кажется, что такое призвание от Бога, который предназначает тебе ту или иную судьбу. Поэтому если есть у тебя сильное желание стать актером или режиссером (я бы даже сказала — недуг), никуда ты от этого не денешься. Потребность играть будет выше, важнее внешних атрибутов профессии. А популярность, честно говоря, — проверка на прочность»

«Мне кажется, что такое призвание от Бога, который предназначает тебе ту или иную судьбу. Поэтому если есть у тебя сильное желание стать актером или режиссером (я бы даже сказала — недуг), никуда ты от этого не денешься. Потребность играть будет выше, важнее внешних атрибутов профессии. А популярность, честно говоря, — проверка на прочность»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Актриса является обладательницей премий «Ника» (1992, 2004), «Хрустальная Турандот» (1995, 2011), «Золотая Маска» (2001), «ТЭФИ» (2003), «Золотой орел» (2004, 2007)

Актриса является обладательницей премий «Ника» (1992, 2004), «Хрустальная Турандот» (1995, 2011), «Золотая Маска» (2001), «ТЭФИ» (2003), «Золотой орел» (2004, 2007)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Знакомство с режиссером Глебом Панфиловым (на фото слева) стало поворотным событием в жизни Чуриковой. Пригласив ее на главную роль Тани Теткиной в фильм «В огне брода нет» (1967), на тот момент выпускник Высших режиссерских курсов впоследствии стал мужем актрисы. Кроме этого фильма, Чурикова снялась еще в семи картинах режиссера, среди которых «Начало» (1970), «Прошу слова» (1976), «Тема» (1979), «Валентина» (1981), «Васса» (1983), «Мать» (1990), «Романовы. Венценосная семья» (2000)

Знакомство с режиссером Глебом Панфиловым (на фото слева) стало поворотным событием в жизни Чуриковой. Пригласив ее на главную роль Тани Теткиной в фильм «В огне брода нет» (1967), на тот момент выпускник Высших режиссерских курсов впоследствии стал мужем актрисы. Кроме этого фильма, Чурикова снялась еще в семи картинах режиссера, среди которых «Начало» (1970), «Прошу слова» (1976), «Тема» (1979), «Валентина» (1981), «Васса» (1983), «Мать» (1990), «Романовы. Венценосная семья» (2000)

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

Про себя Инна Чурикова говорит, что она «была скрытой диссиденткой». И хотя актриса не участвовала в демонстрациях и открыто не выражала свои антиправительственные взгляды, на «заметке» у руководства она все же стояла. Поэтому из многих фильмов, где снималась актриса, кадры с ее участием вырезали

Про себя Инна Чурикова говорит, что она «была скрытой диссиденткой». И хотя актриса не участвовала в демонстрациях и открыто не выражала свои антиправительственные взгляды, на «заметке» у руководства она все же стояла. Поэтому из многих фильмов, где снималась актриса, кадры с ее участием вырезали

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Инна Чурикова в театре «Ленком» исполняла главные роли в спектаклях «Tout paye, или Все оплачено» Ива Жамиака; «Город миллионеров» по пьесе Эдуардо Де Филиппо; «Аквитанская львица» по мотивам пьесы Джеймса Голдмена «Лев зимой»; «Ложь во спасение» по мотивам Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя». Актриса ушла из жизни 14 января 2023 года

Инна Чурикова в театре «Ленком» исполняла главные роли в спектаклях «Tout paye, или Все оплачено» Ива Жамиака; «Город миллионеров» по пьесе Эдуардо Де Филиппо; «Аквитанская львица» по мотивам пьесы Джеймса Голдмена «Лев зимой»; «Ложь во спасение» по мотивам Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя». Актриса ушла из жизни 14 января 2023 года

Фото: Николай Симаков / ТАСС

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Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии в семье сотрудника сельхозакадемии Михаила Чурикова и агрохимика Елизаветы Матровой. Еще в школьные годы поступила в студию при Театре имени Станиславского, а будучи студенткой дебютировала на экране, сыграв Райку в картине «Тучи над Борском» Василия Ордынского

Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / Микола Гнисюк

«Артисткой я стала благодаря маме. Мама мне всегда говорила, что я буду актрисой. Я не хотела ее огорчать. Если бы не мама, я бы, возможно, в себя не поверила, хотя, мне кажется, с пеленок что-то разыгрывала, представляла, изображала»

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонек»

По окончании школы Инна Чурикова поступила в Щепкинское училище на курс Вениамина Цыганкова, продолжая сниматься в кино. В этот период она отметилась ролями в таких фильмах, как «Где ты теперь, Максим?», «Я шагаю по Москве», «Морозко»

Фото: Юрий Лизунов / ТАСС

Инна Чурикова знакома массовому телезрителю множеством запоминающихся ролей в кино. Среди них — Марфушка в сказке «Морозко», Варвара в «Стряпухе», яркие образы в фильмах «Я шагаю по Москве», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага» и многие другие
На фото: кадр из фильма «Васса» по пьесе А.М.Горького «Васса Железнова»

Фото: ТАСС

«Я ко всем своим ролям отношусь одинаково. Может, это и странно, но я не делю их на любимые или нелюбимые. Мои роли для меня как дети, как часть моей жизни. Я не могу выбирать, какая часть жизни нравится мне больше: это прожито, создано и оставило в душе след»

Фото: Олег Иванов / ТАСС

С 1975 года Инна Чурикова работала в труппе театра «Ленком», где оставалось ведущей актрисой почти 40 лет. Роли, сыгранные актрисой за годы на сцене театра, вошли в историю отечественного театрального искусства. Среди запоминающихся образов — роль свахи в спектакле Марка Захарова «Женитьба», Гертруда из «Гамлета», Аркадина в «Чайке»

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

В 1991 году Инна Чурикова стала народной артисткой СССР. В 1993 году актриса снялась сразу в трех фильмах. «Год собаки» Семена Арановича получил «Серебряного Медведя» на Берлинском кинофестивале. «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского побывала в Каннах

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

По словам Марка Захарова, «Инне Чуриково подвластна магия преображения. Она на глазах, постепенно, зримо, может становиться красивой, своеобразной, уникальной Женской Индивидуальностью — существом, обладающим каким-то особым шармом и какой-то особой красотой. Чурикова знает тайны подсознания, и только редкая актриса способна к ним прикоснуться. Она обладает особой магической силой, которая меняет ее из роли в роль»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

В октябре 2007 года президент России Владимир Путин вручил актрисе орден «За заслуги перед Отечеством» III степеней за большой вклад в развитие театрального искусства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Мне кажется, что такое призвание от Бога, который предназначает тебе ту или иную судьбу. Поэтому если есть у тебя сильное желание стать актером или режиссером (я бы даже сказала — недуг), никуда ты от этого не денешься. Потребность играть будет выше, важнее внешних атрибутов профессии. А популярность, честно говоря, — проверка на прочность»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Актриса является обладательницей премий «Ника» (1992, 2004), «Хрустальная Турандот» (1995, 2011), «Золотая Маска» (2001), «ТЭФИ» (2003), «Золотой орел» (2004, 2007)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Знакомство с режиссером Глебом Панфиловым (на фото слева) стало поворотным событием в жизни Чуриковой. Пригласив ее на главную роль Тани Теткиной в фильм «В огне брода нет» (1967), на тот момент выпускник Высших режиссерских курсов впоследствии стал мужем актрисы. Кроме этого фильма, Чурикова снялась еще в семи картинах режиссера, среди которых «Начало» (1970), «Прошу слова» (1976), «Тема» (1979), «Валентина» (1981), «Васса» (1983), «Мать» (1990), «Романовы. Венценосная семья» (2000)

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

Про себя Инна Чурикова говорит, что она «была скрытой диссиденткой». И хотя актриса не участвовала в демонстрациях и открыто не выражала свои антиправительственные взгляды, на «заметке» у руководства она все же стояла. Поэтому из многих фильмов, где снималась актриса, кадры с ее участием вырезали

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Инна Чурикова в театре «Ленком» исполняла главные роли в спектаклях «Tout paye, или Все оплачено» Ива Жамиака; «Город миллионеров» по пьесе Эдуардо Де Филиппо; «Аквитанская львица» по мотивам пьесы Джеймса Голдмена «Лев зимой»; «Ложь во спасение» по мотивам Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя». Актриса ушла из жизни 14 января 2023 года

Фото: Николай Симаков / ТАСС

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