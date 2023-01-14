Умерла актриса Инна Чурикова

В возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова. Об этом сообщил ТАСС директор «Ленкома» Марк Варшавер. По предварительным данным, прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в «Ленкоме». Дата и место похорон пока не известны.

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Инна Чурикова

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице»,— сказал господин Варшавер. По его словам, она скончалась после продолжительной болезни. Другие подробности он не привел.

Инна Чурикова играла в «Ленкоме» с 1975 года. Ее карьера в кино началась в 1960 году, когда она дебютировала в фильме «Тучи над Борском». На ее счету более 60 ролей в фильмах и сериалах. В числе наиболее известных из них: «Морозко» (1964 год), «Тридцать три» (1965), «Нелоувимые мстители» (1966), «В огне брода нет» (1967), «Начало» (1970), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Военно-полевой роман» (1983), «Курьер» (1986), «Мать» (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Благословите женщину» (2003), «Без вины виоватые» (2008), «Без границ» (2015).

Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997 год). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2019 году получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство.

Лаура Кеффер